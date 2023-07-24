Оккупанты ночью атаковали дронами портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области, пострадали четыре человека – ОК "Юг"

"Враг продолжает терроризировать Одесскую область. Этой ночью почти четырехчасовая атака дронами Shahed-136 была направлена на портовую инфраструктуру Дуная", – говорится в сообщении.

В пресс-центре заявили, что три дрона сбили силы противовоздушной обороны.

"В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Предварительно известно о четырех пострадавших работниках порта, но информация еще уточняется", – сообщили в ОК "Юг".

Контекст:

На прошлой неделе страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е, в ночь на 20-е, ночью и днем 21 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.

Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.

В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского на вечер 21 июля, всего пострадало более 20 человек).

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.