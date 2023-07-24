Атака россиян на Одесскую область. Число пострадавших увеличилось до семи, один человек в тяжелом состоянии в реанимации

После атаки оккупантов госпитализировали пять человек Фото: depositphotos.com

По его словам, двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, госпитализировали пять человек.

"Один из них в тяжелом состоянии, в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести", – написал Кипер.

Еще у двух человек легкие осколочные ранения и ушибы тела. Им оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение, в госпитализации они не нуждаются.

Оккупанты ночью атаковали дронами портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области. Изначально сообщалось, что пострадали четыре человека, позже – шесть.