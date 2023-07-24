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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атака россиян на Одесскую область. Число пострадавших увеличилось до семи, один человек в тяжелом состоянии в реанимации

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После атаки оккупантов госпитализировали пять человек
После атаки оккупантов госпитализировали пять человек
Фото: depositphotos.com

Число пострадавших в результате российской атаки дронами-камикадзе Shahed на Одесскую область в ночь на 24 июля увеличилось до семи. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, госпитализировали пять человек.

"Один из них в тяжелом состоянии, в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести", – написал Кипер.

Еще у двух человек легкие осколочные ранения и ушибы тела. Им оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение, в госпитализации они не нуждаются.

Оккупанты ночью атаковали дронами портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области. Изначально сообщалось, что пострадали четыре человека, позже – шесть.

Контекст:

На прошлой неделе страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е, в ночь на 20-е, ночью и днем 21 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна. 

Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.

В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского на вечер 21 июля, всего пострадало более 20 человек). 

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, реанимация, Олег Кипер
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