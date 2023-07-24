Ночная атака дронами на Одесскую область. Число пострадавших возросло до шести – ОВА

Он отметил, что оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Дуная, три дрона сбили украинские военные.
"В результате ночной атаки есть шесть пострадавших. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Трое остальных – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме", – заявил глава ОВА.
Кипер сообщил, что из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений возник пожар, его ликвидировали.
Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщали о четырех пострадавших вследствие ночной атаки.
На прошлой неделе страна-агрессор Россия активизировала масштабные атаки на Одесскую область. В предыдущие разы оккупанты атаковали регион в ночь на 18-е, в ночь на 19-е, в ночь на 20-е, ночью и днем 21 июля, используя ракеты и дроны-камикадзе. В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома и торговые сети. Ударами по портам, а также терминалам оккупанты уничтожили десятки тысяч тонн зерна.
Во время одной из атак Россия обстреляла исторический центр Одессы, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены несколько музеев. В организации "решительно осудили" действия оккупантов.
В результате обстрелов региона были погибшие и раненые (по информации президента Украины Владимира Зеленского на вечер 21 июля, всего пострадало более 20 человек).
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощностей украинской противовоздушной обороны не хватает, чтобы защитить все регионы. "Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам", – сказал глава государства 20 июля.
В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы с начала полномасштабной войны. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры.