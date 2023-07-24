Ночная атака дронами на Одесскую область. Число пострадавших возросло до шести – ОВА

Он отметил, что оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Дуная, три дрона сбили украинские военные.

"В результате ночной атаки есть шесть пострадавших. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Трое остальных – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме", – заявил глава ОВА.

Кипер сообщил, что из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений возник пожар, его ликвидировали.

Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщали о четырех пострадавших вследствие ночной атаки.