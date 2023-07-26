Оккупантам в Крыму стоит возвращаться домой, пока Крымский мост хоть как-то работает – Зеленский

По его словам, готовится перечень комплексных деоккупационных шагов для Крыма: и безопасных, и экономических, и социальных. Благодаря им Украина сможет быстро реинтегрировать полуостров после его освобождения.

"Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободен – свободен от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет", – заявил президент.