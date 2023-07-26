Оккупантам в Крыму стоит возвращаться домой, пока Крымский мост хоть как-то работает – Зеленский

По его словам, готовится перечень комплексных деоккупационных шагов для Крыма: и безопасных, и экономических, и социальных. Благодаря им Украина сможет быстро реинтегрировать полуостров после его освобождения.
"Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободен – свободен от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет", – заявил президент.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 31 декабря 2022 года говорил, что в 2023-м война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".