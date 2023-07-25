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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ продлили сроки восстановления Крымского моста. Вместо июля теперь хотят успеть к Новому году

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Правительство страны-оккупанта РФ перенесло дедлайн восстановления Крымского моста на 31 декабря
Правительство страны-оккупанта РФ перенесло дедлайн восстановления Крымского моста на 31 декабря
Фото: YIGAL LEVIN / Telegram

Российское правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Об этом свидетельствует изданное 24 июля распоряжение правительства РФ, обнародованное на российском портале правовой информации.

Новое распоряжение вносит изменения в дату окончания восстановления Крымского моста, определенную в октябре 2022 года после первого удара по нему. Теперь вместо 1 июля 2023 года планируется закончить ремонт конструкции к 31 декабря 2023 года.

Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн), заявил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

17 июля он говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме. Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по одной ветке моста может быть открыто до 15 сентября.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Теги: Россия, Крым, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, правительство РФ, Крымский мост, российские оккупанты, восстановление
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