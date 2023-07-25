В РФ продлили сроки восстановления Крымского моста. Вместо июля теперь хотят успеть к Новому году

Новое распоряжение вносит изменения в дату окончания восстановления Крымского моста, определенную в октябре 2022 года после первого удара по нему. Теперь вместо 1 июля 2023 года планируется закончить ремонт конструкции к 31 декабря 2023 года.
Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн), заявил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
17 июля он говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме. Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по одной ветке моста может быть открыто до 15 сентября.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.