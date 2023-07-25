Украина и дальше будет бить по Крымскому мосту – Резников

По его словам, мост и другие военные объекты в Крыму являются официальными целями, потому что их уничтожение поможет бороться с захватчиками и сохранит жизни украинцев.
"Это нормальная тактика – разрушать логистические пути противника, чтобы у него не было возможности получать больше боеприпасов, больше топлива, больше продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них", – сказал Резников.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина усилить атаки на российские корабли в Черном море, он отметил, что у Киева "есть такая возможность".
"У нас есть возможности. У нас есть оружие, как это было с крейсером "Москва", и если они будут угрожать нам в Черном море, мы будем вынуждены отвечать", – добавил он.
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн), заявил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее он говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.
8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.