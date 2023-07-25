Украина и дальше будет бить по Крымскому мосту – Резников

По его словам, мост и другие военные объекты в Крыму являются официальными целями, потому что их уничтожение поможет бороться с захватчиками и сохранит жизни украинцев.

"Это нормальная тактика – разрушать логистические пути противника, чтобы у него не было возможности получать больше боеприпасов, больше топлива, больше продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них", – сказал Резников.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина усилить атаки на российские корабли в Черном море, он отметил, что у Киева "есть такая возможность".

"У нас есть возможности. У нас есть оружие, как это было с крейсером "Москва", и если они будут угрожать нам в Черном море, мы будем вынуждены отвечать", – добавил он.

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".