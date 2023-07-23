"Шторм может быть не только с моря". Гуменюк объяснила, зачем оккупанты время от времени закрывают Крымский мост и объявляют там тревогу

"Во-первых, мощности конструкции не возвращены к исходным, к тем, на которые он рассчитан. Они проводят еще ремонтные работы, потом – испытания, потом снова закрывают его на ремонт. Во-вторых, там повышенный уровень контрдиверсионной работы. Вы, наверное, видели сообщения, что почти все сотрудники, которые обслуживали этот объект, под подозрением в соучастии в терактах, которые постоянно происходят на этом мосту. Поэтому у них происходит сейчас такая фильтрация, и это притормаживает работу самого объекта", – заявила Гуменюк.

Она также объяснила воздушные тревоги на мосту.

"Во-первых, они действительно ощущают повышенную тревожность и проверяют на готовность реагирования силы противовоздушной обороны, потому что осознают, что шторм для этого моста может быть не только с моря", – добавила спикер.