ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Шторм может быть не только с моря". Гуменюк объяснила, зачем оккупанты время от времени закрывают Крымский мост и объявляют там тревогу

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На Крымском мосту несколько раз происходили взрывы
На Крымском мосту несколько раз происходили взрывы
Фото: EPA

Оккупанты время от времени закрывают незаконно построенный Крымский мост. Об этом в эфире общенационального телемарафона 23 июля рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, трансляцию вел канал ICTV.

"Во-первых, мощности конструкции не возвращены к исходным, к тем, на которые он рассчитан. Они проводят еще ремонтные работы, потом – испытания, потом снова закрывают его на ремонт. Во-вторых, там повышенный уровень контрдиверсионной работы. Вы, наверное, видели сообщения, что почти все сотрудники, которые обслуживали этот объект, под подозрением в соучастии в терактах, которые постоянно происходят на этом мосту. Поэтому у них происходит сейчас такая фильтрация, и это притормаживает работу самого объекта", – заявила Гуменюк.

Она также объяснила воздушные тревоги на мосту.

"Во-первых, они действительно ощущают повышенную тревожность и проверяют на готовность реагирования силы противовоздушной обороны, потому что осознают, что шторм для этого моста может быть не только с моря", – добавила спикер.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста могло быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивалось  действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн), заявил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее он говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, война России против Украины, Крымский мост, Наталья Гуменюк
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