Баканов заявил, что удары морскими беспилотниками по объектам ВС РФ стали возможны благодаря сотрудничеству ВСУ и СБУ

"Мне повезло, потому что вместе с главнокомандующим ВСУ вышло собрать уникальных специалистов со всего мира для реализации проекта "Морские дроны". Это уникальный проект, который будет изучаться в лучших военных академиях мира, потому что он полностью меняет будущую оперативно-тактическую модель ведения боевых действий на море", – сказал Баканов.

О причастности СБУ к ударам по военной логистике РФ в Черном море в 2022 году сообщал нынешний глава спецслужбы Василий Малюк. Он заявил, что СБУ "принимала определенные меры", учитывая, что Украине нужно было перерезать пути поставки оружия и личного состава, проложенные через Крым.

"Я очень горжусь, что упомянутые господином Малюком операции успешны и начали реализовываться сразу после начала полномасштабного вторжения. Они успешны не только с военной точки зрения, но и с эмоциональной. Именно эти операции придали украинцам веру в то, что врага можно побеждать", – заявил Баканов.