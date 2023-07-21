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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Баканов заявил, что удары морскими беспилотниками по объектам ВС РФ стали возможны благодаря сотрудничеству ВСУ и СБУ

Иван Баканов был главой СБУ в 2019 2022 годах
Иван Баканов был главой СБУ в 2019–2022 годах
Фото: ssu.gov.ua

Предыдущий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил в комментарии "Главкому", что морские дроны, с помощью которых были атакованы российские объекты, начали разрабатываться при его руководстве спецслужбой в сотрудничестве с главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным.

"Мне повезло, потому что вместе с главнокомандующим ВСУ вышло собрать уникальных специалистов со всего мира для реализации проекта "Морские дроны". Это уникальный проект, который будет изучаться в лучших военных академиях мира, потому что он полностью меняет будущую оперативно-тактическую модель ведения боевых действий на море", – сказал Баканов.

О причастности СБУ к ударам по военной логистике РФ в Черном море в 2022 году сообщал нынешний глава спецслужбы Василий Малюк. Он заявил, что СБУ "принимала определенные меры", учитывая, что Украине нужно было перерезать пути поставки оружия и личного состава, проложенные через Крым.

"Я очень горжусь, что упомянутые господином Малюком операции успешны и начали реализовываться сразу после начала полномасштабного вторжения. Они успешны не только с военной точки зрения, но и с эмоциональной. Именно эти операции придали украинцам веру в то, что врага можно побеждать", – заявил Баканов.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь – в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста могло быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивалось  действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Теги: беспилотники, ВСУ, спецслужбы, Крымский мост, Валерий Залужный, Иван Баканов, сотрудничество, Василий Малюк
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