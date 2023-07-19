Бывший глава СБУ Баканов получил свидетельство адвоката в Полтавской области

"27 июня Иван Баканов получил такое свидетельство. Перед этим он прошел надлежащую процедуру: сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел шестимесячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу. Через несколько недель он был внесен в Реестр адвокатов Украины", – рассказал он.
Баканова можно найти в Едином реестре адвокатов Украины. Судя по опубликованным данным, свидетельство он получил 27 июня.
Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом Зеленского.
17 июля 2022 года Зеленский подписал указ об отстранении от должности Баканова. 19 июля Рада уволила Баканова.
Перед этим, в конце июня, СМИ писали, что Баканова могут уволить. Собеседники Politico утверждали, что в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками. В этой статье издание обращало внимание, что озабоченность вызывают несколько высокопоставленных сотрудников СБУ и их действия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Украинская правда", ссылаясь на источники, писала, что Баканова в первые дни полномасштабного вторжения России не было в Киеве.