Бывший глава СБУ Баканов получил свидетельство адвоката в Полтавской области

Баканов был главой СБУ с августа 2019 года по июль 2022-го Фото: EPA

"27 июня Иван Баканов получил такое свидетельство. Перед этим он прошел надлежащую процедуру: сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел шестимесячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу. Через несколько недель он был внесен в Реестр адвокатов Украины", – рассказал он.

Баканова можно найти в Едином реестре адвокатов Украины. Судя по опубликованным данным, свидетельство он получил 27 июня.

Скриншот: erau.unba.org.ua