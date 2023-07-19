Баканов: Я не знаю такого контрразведчика Кондратюка. Я знаю Кондратюка, который шил береты для военных

По словам экс-разведчика, Баканов на должности главы СБУ был "человеком в бассейне, не умеющим плавать".
"Имея только какое-либо юридическое образование и общее представление, невозможно контролировать эту службу. Оказалось, что нет. Это будто человек, который не умеет плавать, и его пустили в бассейн", – объяснил Кондратюк.
"Главком" попросил Баканова прокомментировать заявление Кондратюка. Экс-глава СБУ отметил: "Я не знаю такого контрразведчика Кондратюка. Я знаю Кондратюка, который "шил береты для военных".
В то же время Баканов заявил, что гордится проектами, которые были начаты во время его председательства в службе. В частности, речь о морских дронах, которые в очередной раз атаковали и повредили Крымский мост 17 июля.
"Мне повезло, потому что вместе с главнокомандующим ВСУ получилось собрать уникальных специалистов со всего мира для реализации проекта морских дронов. Это уникальный проект, который будет изучаться в лучших военных академиях мира, потому что он полностью меняет будущую оперативно-тактическую модель ведения боевых действий на море", – отметил Баканов.
Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом Зеленского.
17 июля 2022 года Зеленский подписал указ об отстранении от должности Баканова. 19 июля Рада уволила Баканова.
Перед этим, в конце июня, СМИ писали, что Баканова могут уволить. Собеседники Politico утверждали, что в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками. В этой статье издание обращало внимание, что озабоченность вызывают несколько высокопоставленных сотрудников СБУ и их действия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Украинская правда", ссылаясь на источники, писала, что Баканова в первые дни полномасштабного вторжения России не было в Киеве.