Баканов: Я не знаю такого контрразведчика Кондратюка. Я знаю Кондратюка, который шил береты для военных

По словам экс-разведчика, Баканов на должности главы СБУ был "человеком в бассейне, не умеющим плавать".

"Имея только какое-либо юридическое образование и общее представление, невозможно контролировать эту службу. Оказалось, что нет. Это будто человек, который не умеет плавать, и его пустили в бассейн", – объяснил Кондратюк.

"Главком" попросил Баканова прокомментировать заявление Кондратюка. Экс-глава СБУ отметил: "Я не знаю такого контрразведчика Кондратюка. Я знаю Кондратюка, который "шил береты для военных".

В то же время Баканов заявил, что гордится проектами, которые были начаты во время его председательства в службе. В частности, речь о морских дронах, которые в очередной раз атаковали и повредили Крымский мост 17 июля.

"Мне повезло, потому что вместе с главнокомандующим ВСУ получилось собрать уникальных специалистов со всего мира для реализации проекта морских дронов. Это уникальный проект, который будет изучаться в лучших военных академиях мира, потому что он полностью меняет будущую оперативно-тактическую модель ведения боевых действий на море", – отметил Баканов.