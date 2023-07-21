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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это наша цель". Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть нейтрализован

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РФ использует Крымский мост для подпитки войны боеприпасами, отметил Зеленский
РФ использует Крымский мост для подпитки войны боеприпасами, отметил Зеленский
Фото: EPA (архив)

Целью Украины является освобождение Крыма от российских оккупантов. Об этом 21 июля в ходе выступления по видеосвязи на форуме по безопасности в американском Аспене заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Института Аспена.

По словам Зеленского, Крымский мост – это "не просто логистическая дорога, это дорога, которая используется для подпитки войны боеприпасами, и это делается ежедневно".

"Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому понятно, что это наша цель. Любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", – подчеркнул президент.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста могло быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивалось  действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн), заявил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее он говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Теги: Россия, Крым, Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, взрывы, Крымский мост, деоккупация
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