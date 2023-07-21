"Это наша цель". Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть нейтрализован

По словам Зеленского, Крымский мост – это "не просто логистическая дорога, это дорога, которая используется для подпитки войны боеприпасами, и это делается ежедневно".

"Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому понятно, что это наша цель. Любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", – подчеркнул президент.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.