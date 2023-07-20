ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле "рвали и метали" после взрывов на Крымском мосту – Юсов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным ГУР МО, которые озвучил Юсов, в Кремле после удара по Крымскому мосту "искали крайних"
По данным ГУР МО, которые озвучил Юсов, в Кремле после удара по Крымскому мосту "искали крайних"
Фото: mediacenter.org.ua

Все усилия России, предпринятые в целях защиты Крымского моста, оказались безрезультатными, и после успешного удара по этой конструкции в российской политической верхушке "посыпали голову пеплом". Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телеканала Freedom, фрагмент интервью был обнародован в YouTube.

"После взрыва на Крымском мосту в Кремле все рвали и метали, посыпали голову пеплом. Искали крайних. Как же так, усилили все, что можно было", – сказал представитель украинской военной разведки.

По словам Юсова, усиленные меры безопасности – ПВО, водолазы и все остальное – не помогли оккупантам защитить эту незаконную конструкцию. Он отмечает, что взрывы на мосту "случились не первый и не последний раз".

"Если говорить аналогиями из известных сказок, то Кощеева смерть – в яйце. Видимо, этот мост и есть то самое яйцо, по которому очень больно ударили во время последних событий", – предположил представитель ГУР.

Юсов призвал "людей с российским паспортом" в России и на временно оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов РФ, людей в форме, военных преступников, от складов боеприпасов, военной техники и всего прочего.

"И тем более от незаконных сооружений, которые предназначены для поставки вооружений и убийц-солдат на территорию Украины", – заявил он.

Представитель ГУР подчеркнул, что действия украинских сил обороны и происходящее на оккупированных территориях – это последствия российских военных преступлений и решения президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину.

"И это те вопросы, которые должны начать себе задавать жители территории, которая называется Российская Федерация", – подытожил Юсов.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста могло быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивалось  действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн). Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 июля. До этого Хуснуллин говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Теги: Кремль, Андрей Юсов, война России против Украины, Крымский мост, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Подоляк заявил о цинизме российских властей в связи с идеей отправлять желающих отдохнуть в Крыму россиян через временно оккупированный "сухопутный коридор"
"Чистый цинизм, "живой щит" из своих граждан". Подоляк отреагировал на идею Москвы отправить российских "туристов" в Крым через оккупированные территории
Вчера 21.39
В Кремле "рвали и метали" после взрывов на Крымском мосту – Юсов
Тарас Загородний, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Загородний: СБУ – Крымский мост: 2:0. Это здоровенная оплеуха по "сакральности российских властей". Очень болезненная и неприятная. Путин пропускает ее повторно
17 июля, 2023 15.41
В Кремле "рвали и метали" после взрывов на Крымском мосту – Юсов
Михаил Федоров, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Федоров: Вчера сеть разорвало видео c производства российских дронов "Ланцет". А сегодня Крымский мост разорвали морские дроны. И так будет по каждому виду дронов
17 июля, 2023 14.36
В Кремле "рвали и метали" после взрывов на Крымском мосту – Юсов
Алексей Гончаренко, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
Гончаренко: Сегодня мы услышим о ядерном оружии и ударах мести. Но россияне били бы и без подрыва моста. Помните: если не отвечаешь, то бьют сильнее
17 июля, 2023 13.17
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Галина ГРИШИНА
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Галина ГРИШИНА
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Галина ГРИШИНА
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Галина ГРИШИНА
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
Галина ГРИШИНА
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Галина ГРИШИНА
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (190947)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (51913)
3
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (40117)
4
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (39624)
5
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (37660)
6
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (35624)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (33635)
8
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (26910)
 
 
 
 