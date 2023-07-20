В Кремле "рвали и метали" после взрывов на Крымском мосту – Юсов

"После взрыва на Крымском мосту в Кремле все рвали и метали, посыпали голову пеплом. Искали крайних. Как же так, усилили все, что можно было", – сказал представитель украинской военной разведки.
По словам Юсова, усиленные меры безопасности – ПВО, водолазы и все остальное – не помогли оккупантам защитить эту незаконную конструкцию. Он отмечает, что взрывы на мосту "случились не первый и не последний раз".
"Если говорить аналогиями из известных сказок, то Кощеева смерть – в яйце. Видимо, этот мост и есть то самое яйцо, по которому очень больно ударили во время последних событий", – предположил представитель ГУР.
Юсов призвал "людей с российским паспортом" в России и на временно оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов РФ, людей в форме, военных преступников, от складов боеприпасов, военной техники и всего прочего.
"И тем более от незаконных сооружений, которые предназначены для поставки вооружений и убийц-солдат на территорию Украины", – заявил он.
Представитель ГУР подчеркнул, что действия украинских сил обороны и происходящее на оккупированных территориях – это последствия российских военных преступлений и решения президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину.
"И это те вопросы, которые должны начать себе задавать жители территории, которая называется Российская Федерация", – подытожил Юсов.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста могло быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивалось действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн). Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 июля. До этого Хуснуллин говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.
8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.