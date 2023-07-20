В Кремле "рвали и метали" после взрывов на Крымском мосту – Юсов

По данным ГУР МО, которые озвучил Юсов, в Кремле после удара по Крымскому мосту "искали крайних" Фото: mediacenter.org.ua

"После взрыва на Крымском мосту в Кремле все рвали и метали, посыпали голову пеплом. Искали крайних. Как же так, усилили все, что можно было", – сказал представитель украинской военной разведки.

По словам Юсова, усиленные меры безопасности – ПВО, водолазы и все остальное – не помогли оккупантам защитить эту незаконную конструкцию. Он отмечает, что взрывы на мосту "случились не первый и не последний раз".

"Если говорить аналогиями из известных сказок, то Кощеева смерть – в яйце. Видимо, этот мост и есть то самое яйцо, по которому очень больно ударили во время последних событий", – предположил представитель ГУР.

Юсов призвал "людей с российским паспортом" в России и на временно оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов РФ, людей в форме, военных преступников, от складов боеприпасов, военной техники и всего прочего.

"И тем более от незаконных сооружений, которые предназначены для поставки вооружений и убийц-солдат на территорию Украины", – заявил он.

Представитель ГУР подчеркнул, что действия украинских сил обороны и происходящее на оккупированных территориях – это последствия российских военных преступлений и решения президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину.

"И это те вопросы, которые должны начать себе задавать жители территории, которая называется Российская Федерация", – подытожил Юсов.