Среди оккупантов царят параноидальные настроения из-за ударов по Крымскому мосту – Центр нацсопротивления

"На временно оккупированном полуострове распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Причиной стали недавние взрывы на керченском мосту, ведь оккупанты подозревают работников моста в содействии организаторов взрывов. После этого враг ужесточил проверку всех критических объектов полуострова", – говорится в сообщении.
В ЦНС рассказали, что всех работников подобных объектов вызывают на допросы, а также проверяют телефоны.
"Россияне настоятельно рекомендуют работникам доносить на тех, кого те считают не лояльными к российской власти", – добавили там.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн), заявил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее он говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.
8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.