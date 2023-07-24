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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди оккупантов царят параноидальные настроения из-за ударов по Крымскому мосту – Центр нацсопротивления

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российские захватчики во временно оккупированном Крыму усилили проверки работников критических объектов после ударов по Крымскому мосту. Об этом 22 июля сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

"На временно оккупированном полуострове распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Причиной стали недавние взрывы на керченском мосту, ведь оккупанты подозревают работников моста в содействии организаторов взрывов. После этого враг ужесточил проверку всех критических объектов полуострова", – говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что всех работников подобных объектов вызывают на допросы, а также проверяют телефоны.

"Россияне настоятельно рекомендуют работникам доносить на тех, кого те считают не лояльными к российской власти", – добавили там.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн), заявил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее он говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Теги: Крым, оккупация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Крымский мост, российские оккупанты
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