Среди оккупантов царят параноидальные настроения из-за ударов по Крымскому мосту – Центр нацсопротивления

"На временно оккупированном полуострове распространяются параноидальные настроения среди захватчиков. Причиной стали недавние взрывы на керченском мосту, ведь оккупанты подозревают работников моста в содействии организаторов взрывов. После этого враг ужесточил проверку всех критических объектов полуострова", – говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что всех работников подобных объектов вызывают на допросы, а также проверяют телефоны.

"Россияне настоятельно рекомендуют работникам доносить на тех, кого те считают не лояльными к российской власти", – добавили там.