Любое препятствование функционированию Крымского моста – существенный удар по РФ – ГУР Минобороны Украины

Скибицкий отметил, что Крымский мост оккупанты построили, когда им не удалось создать сухопутный коридор к захваченному Крыму.

"В первую очередь, это стратегический объект, который обеспечивал и обеспечивает российскую группировку войск сначала в Крыму, а на сегодняшний день вообще всю южную группировку войск, которые находятся и в Крыму, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Поэтому любое нанесение потерь или препятствование функционированию этого стретегического объекта – это существенный удар по РФ", – сказал он.

На вопрос, как удалось повредить Крымский мост, Скибицкий прямо не ответил.

"Это уже к тем исполнителям [вопрос]. И вообще, это отдельная тема для обсуждений, так как это сложное сооружение, но, значит, есть возможность наносить удары и препятствовать в первую очередь логистическому военному обеспечению российских войск на нашей територии", – сказал представитель ГУР.