Любое препятствование функционированию Крымского моста – существенный удар по РФ – ГУР Минобороны Украины

Скибицкий отметил, что Крымский мост оккупанты построили, когда им не удалось создать сухопутный коридор к захваченному Крыму.
"В первую очередь, это стратегический объект, который обеспечивал и обеспечивает российскую группировку войск сначала в Крыму, а на сегодняшний день вообще всю южную группировку войск, которые находятся и в Крыму, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Поэтому любое нанесение потерь или препятствование функционированию этого стретегического объекта – это существенный удар по РФ", – сказал он.
На вопрос, как удалось повредить Крымский мост, Скибицкий прямо не ответил.
"Это уже к тем исполнителям [вопрос]. И вообще, это отдельная тема для обсуждений, так как это сложное сооружение, но, значит, есть возможность наносить удары и препятствовать в первую очередь логистическому военному обеспечению российских войск на нашей територии", – сказал представитель ГУР.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста могло быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивалось действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн), заявил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее он говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.
8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.