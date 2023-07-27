Зеленский о контрнаступлении: Сегодня были очень неплохие результаты

"Сегодня были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте. Молодцы. Детали позже", – сказал он.
Президент также поблагодарил всех, кто защищает Украину от российских ракетных атак. Он рассказал о последствиях массированного обстрела 26 июля.
"Сейчас данные еще уточняются, но по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет – абсолютное большинство применявшихся против нас. Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы!" – сказал Зеленский.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.