Зеленский о контрнаступлении: Сегодня были очень неплохие результаты

"Сегодня были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте. Молодцы. Детали позже", – сказал он.

Президент также поблагодарил всех, кто защищает Украину от российских ракетных атак. Он рассказал о последствиях массированного обстрела 26 июля.

"Сейчас данные еще уточняются, но по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет – абсолютное большинство применявшихся против нас. Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы!" – сказал Зеленский.