Украинская ПВО сбила 36 крылатых ракет во время атак 26 июля. Информация по "Кинжалам" уточняется – Воздушные силы

ВС ВСУ уточнили, что 26 июля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Украины.

"Об ударе "Калибрами" после обеда мы сообщали ранее. По уточненной информации, были уничтожены не две, а три крылатые ракеты "Калибр", – сообщили в ВСУ.

Там добавили, что около 17.00 противник атаковал Украину из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

"Были зафиксированы пуски 36 ракет с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины", – сказано в сводке.

Кроме того, около 19.00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожено 36: три крылатые ракеты "Калибр" и 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555. Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется", – подытожили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине вечером 26 июля была объявлена после запусков крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря и продолжалась более двух часов. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о запусках аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

Одной из целей российского ракетного удара, нанесенного по Украине вечером 26 июля, был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По данным Игната, российские ракеты были сбиты в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.