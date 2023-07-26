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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская ПВО сбила 36 крылатых ракет во время атак 26 июля. Информация по "Кинжалам" уточняется – Воздушные силы

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Над Украиной 26 июля были сбиты 33 ракеты Х-101/Х-555
Над Украиной 26 июля были сбиты 33 ракеты Х-101/Х-555
Фото: Andrii Nebytov / Telegram (архив)

Силы обороны Украины сбили 33 из 36 российских крылатых ракет воздушного базирования во время вечерней атаки с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракеты морского базирования "Калибр" во время дневной атаки. Об этом вечером 26 июля в Telegram сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

ВС ВСУ уточнили, что 26 июля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Украины.

"Об ударе "Калибрами" после обеда мы сообщали ранее. По уточненной информации, были уничтожены не две, а три крылатые ракеты "Калибр", – сообщили в ВСУ.

Там добавили, что около 17.00 противник атаковал Украину из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

"Были зафиксированы пуски 36 ракет с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины", – сказано в сводке.

Кроме того, около 19.00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожено 36: три крылатые ракеты "Калибр" и 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555. Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется", – подытожили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине вечером 26 июля была объявлена после запусков крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря и продолжалась более двух часов. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о запусках аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

Одной из целей российского ракетного удара, нанесенного по Украине вечером 26 июля, был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По данным Игната, российские ракеты были сбиты в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр"

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она несколько дней подряд наносила удары по южным регионам Украины, атаковала портовую и логистическую инфраструктуру. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждено 61 здание, пострадали 28 памятников – объектов культурного наследия.

Теги: Вооруженные силы Украины, ПВО, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, ракета Кинжал, крылатая ракета
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