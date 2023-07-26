Оккупанты атаковали ракетами аэродром в Староконстантинове, выпустили "Кинжалы" по нескольким областям – Воздушные силы Украины

По его словам, ракеты, которые выпустили российские самолеты Ту-95МС, влетели в воздушной пространство Украины с юго-восточного направления, двигаясь в сторону Днепра. Затем они изменили курс в сторону Кировоградской области, двигались в направлении Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

После этого российские ракеты фиксировали в Тернопольской области, оттуда они направились в сторону Львовской области.

"Во Львовской области [они] развернулись на 180 градусов и в конце концов были направлены в Хмельницкую область в район Староконстантинова", – отметил спикер.

Также, по данным Игната, российские ракеты были сбиты в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Спикер связал массированный обстрел с заседанием совета Украина – НАТО.

"Враг всегда на такие даты совершает такие провокации", – заявил Игнат.

Воздушная тревога на всей территории Украины, согласно данным сервиса alerts.in.ua, по состоянию на 20.15 продолжалась уже более двух часов, отбоя на тот момент не было ни в одном из регионов. В 20.20 Воздушные силы Украины в Telegram объявили отбой по областям.

Тревога была объявлена после запусков крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о запусках аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. В 19.27 в связи с этим жителей Киевской области призвали проследовать в укрытия.

В 19.31 ВС ВСУ предупредили, что "Кинжалы" летят в направлении Хмельницкой области.

В 19.33 Воздушные силы сообщили о пролете "Кинжалов" в направлении Кировоградской области.

О результатах работы ПВО и о возможных попаданиях российских ракет Воздушные силы и региональные власти пока не сообщали.