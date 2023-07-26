Оккупанты атаковали ракетами аэродром в Староконстантинове, выпустили "Кинжалы" по нескольким областям – Воздушные силы Украины

По его словам, ракеты, которые выпустили российские самолеты Ту-95МС, влетели в воздушной пространство Украины с юго-восточного направления, двигаясь в сторону Днепра. Затем они изменили курс в сторону Кировоградской области, двигались в направлении Винницкой, Одесской и Николаевской областей.
После этого российские ракеты фиксировали в Тернопольской области, оттуда они направились в сторону Львовской области.
"Во Львовской области [они] развернулись на 180 градусов и в конце концов были направлены в Хмельницкую область в район Староконстантинова", – отметил спикер.
Также, по данным Игната, российские ракеты были сбиты в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Спикер связал массированный обстрел с заседанием совета Украина – НАТО.
"Враг всегда на такие даты совершает такие провокации", – заявил Игнат.
Воздушная тревога на всей территории Украины, согласно данным сервиса alerts.in.ua, по состоянию на 20.15 продолжалась уже более двух часов, отбоя на тот момент не было ни в одном из регионов. В 20.20 Воздушные силы Украины в Telegram объявили отбой по областям.
Тревога была объявлена после запусков крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о запусках аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. В 19.27 в связи с этим жителей Киевской области призвали проследовать в укрытия.
В 19.31 ВС ВСУ предупредили, что "Кинжалы" летят в направлении Хмельницкой области.
В 19.33 Воздушные силы сообщили о пролете "Кинжалов" в направлении Кировоградской области.
О результатах работы ПВО и о возможных попаданиях российских ракет Воздушные силы и региональные власти пока не сообщали.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.
После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она несколько дней подряд наносила удары по южным регионам Украины, атаковала портовую и логистическую инфраструктуру. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждено 61 здание, пострадали 28 памятников – объектов культурного наследия.