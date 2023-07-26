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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты запустили по Украине ракеты из 12 самолетов в районе Каспия после атаки "Калибрами" с Черного моря – ВС ВСУ

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РФ подняла в небо 12 стратегических бомбардировщиков, по данным украинских военных, врем подлета ракет до полутора часа
РФ подняла в небо 12 стратегических бомбардировщиков, по данным украинских военных, врем подлета ракет – до полутора часа
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска днем 26 июля атаковали Украину ракетами "Калибр", которые были выпущены с акватории Черного моря, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

"Вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Обе ракеты сбиты в Винницкой области", – проинформировало командование. 

Через несколько минут в ВС ВСУ предупредили, что зафиксированы пуски ракет с 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря. 

"Ориентировочное время подлета крылатых ракет с Каспия час-полтора! Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17.40! Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории России и временно оккупированных территорий", – добавили в командовании и призвали украинцев внимательно отнестись к сигналам воздушной тревоги. 

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она несколько дней подряд наносила удары по южным регионам Украины, атаковала портовую и логистическую инфраструктуру. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждено 61 здание, пострадали 28 памятников – объектов культурного наследия. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Винницкая область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, воздушная тревога
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