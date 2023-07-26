Оккупанты запустили по Украине ракеты из 12 самолетов в районе Каспия после атаки "Калибрами" с Черного моря – ВС ВСУ

"Вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Обе ракеты сбиты в Винницкой области", – проинформировало командование.

Через несколько минут в ВС ВСУ предупредили, что зафиксированы пуски ракет с 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря.

"Ориентировочное время подлета крылатых ракет с Каспия час-полтора! Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17.40! Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории России и временно оккупированных территорий", – добавили в командовании и призвали украинцев внимательно отнестись к сигналам воздушной тревоги.