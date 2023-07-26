Взлетели 12 бомбардировщиков. Воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе

Время выхода российских самолетов на пусковые рубежи – 17.00, сообщили в ВС ВСУ Фото: ЕРА

По их данным, 12 стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95мс вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

"Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17.00. Следите за сообщениями. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!" – сообщили в ВС ВСУ.

Авиабаза "Оленья", по информации минобороны РФ, находится на Кольском полуострове в 92 км от Мурманска. Там дислоцируются самолеты, предназначенные для поражения целей на территории противника в стратегической глубине.