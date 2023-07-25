"Есть первые успехи, не могу раскрывать больше". Камышин заявил, что Украина наибольший акцент делает на производстве ракет

По его словам, Украина "станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом по ведению обычной войны".

Камышин отметил, что Минстратегпром прежде всего "строит мощь Украины как производителя оружия".

Он добавил, что "уже есть первые успехи", подчеркнув, что "не может раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет".

Как рассказал Камышин, за последний месяц производственные мощности оборонно-промышленного комплекса Украины выросли вдвое.

Контекст:

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял 8 июня, что у Украины есть перспективы создавать ракеты с дальностью поражения более 1 тыс. км.

9 июля Камышин сообщил, что в июне Украина произвела больше артиллерийских и минометных снарядов, чем за весь 2022 год.

На следующий день глава Минстратегпрома рассказал, что в Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar.