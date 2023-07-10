В Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar – Камышин

По словам Камышина, в рамках проекта, "о котором уже пару лет идут разговоры в Украине, уже начались строительные работы".
"По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Сейчас этот завод начал строиться на деле, а не только по меморандумам. Он начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – сказал министр.
23 июня Akit сообщил, что Baykar получил лицензионные разрешения на производство беспилотников Bayraktar Akıncı и Bayraktar TB2 в Украине. По его данным, предприятие по их производству должно заработать в 2025 году, объем инвестиций в него составит $95,5 млн.
О том, что турецкая сторона намерена разместить производство в Украине, 28 июня 2022 года сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля.
Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал в августе, что под строительство завода уже куплена земля.
В октябре в компании Baykar заявили, что планируют завершить строительство своего завода в Украине через два года.