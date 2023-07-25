США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн

Это 43-й пакет помощи, который предоставляется из запасов минобороны США, с августа 2021 года.

"Сегодняшнее обязательство по оказанию помощи в области безопасности на сумму до $400 млн включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России", – говорится в сообщении.

Пакет включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

120-мм и 60-мм минометные боеприпасы;

32 БТР Stryker;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

беспилотные авиационные комплексы Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические аэронавигационные комплексы;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

более 28 млн патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения и тепловизоры;

запчасти, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в пресс-релизе.

В Пентагоне сообщили, что в общей сложности США выделили более $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала правления администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.