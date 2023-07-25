США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн

Это 43-й пакет помощи, который предоставляется из запасов минобороны США, с августа 2021 года.
"Сегодняшнее обязательство по оказанию помощи в области безопасности на сумму до $400 млн включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России", – говорится в сообщении.
Пакет включает:
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в пресс-релизе.
В Пентагоне сообщили, что в общей сложности США выделили более $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала правления администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд министерство обороны США объявило 19 июля. В него, кроме прочего, вошли четыре NASAMS и боеприпасы к ним, артснаряды и беспилотники.
По данным Пентагона, Вашингтон уже передал Киеву военной помощи на $42,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.