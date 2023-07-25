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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн

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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи 25 июля
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи 25 июля
Фото: depositphotos.com

США 25 июля объявили о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба минобороны США.

Это 43-й пакет помощи, который предоставляется из запасов минобороны США, с августа 2021 года.

"Сегодняшнее обязательство по оказанию помощи в области безопасности на сумму до $400 млн включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России", – говорится в сообщении.

Пакет включает: 

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • 120-мм и 60-мм минометные боеприпасы;
  • 32 БТР Stryker;
  • ракеты TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • беспилотные авиационные комплексы Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические аэронавигационные комплексы;
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • более 28 млн патронов к стрелковому оружию;
  • приборы ночного видения и тепловизоры;
  • запчасти, учебные боеприпасы и прочее полевое снаряжение.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в пресс-релизе.

В Пентагоне сообщили, что в общей сложности США выделили более $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала правления администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Контекст:

О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд министерство обороны США объявило 19 июля. В него, кроме прочего, вошли четыре NASAMS и боеприпасы к ним, артснаряды и беспилотники.

По данным Пентагона, Вашингтон уже передал Киеву военной помощи на $42,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, ПВО, военная помощь, война России против Украины, БМП, ракеты, ЗРК Patriot, NASAMS
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