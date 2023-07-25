В новый пакет помощи США, о котором объявят сегодня, войдут нанодроны Hornet, ракеты для HIMARS и NASAMS – СМИ

По данным агентства, стоимость дополнительной партии военной техники и снарядов – около $400 млн.

В пакет войдут:

разведывательные нанодроны Hornet;

32 БТР Stryker;

ракеты с лазерным наведением Hydra-70;

ракеты для HIMARS;

зенитные ракеты для NASAMS и Stinger;

противотанковые ракеты для Javelin;

гаубичные и артиллерийские установки;

28 млн патронов для стрелкового оружия и др.

АР отмечает, что новый пакет помощи будет сформирован из запасов Пентагона, что позволяет быстро поставлять оружие в Украину, зачастую – в течение нескольких дней.

О том, что США 25 июля планируют объявить о новой военной помощи для Украины на сумму до $400 млн, 21 июля писал Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.