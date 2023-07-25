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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В новый пакет помощи США, о котором объявят сегодня, войдут нанодроны Hornet, ракеты для HIMARS и NASAMS – СМИ

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Пентагон передаст Украине новую партию ракет для HIMARS
Пентагон передаст Украине новую партию ракет для HIMARS
Фото: ЕРА

В состав военной помощи, о которой может быть объявлено 25 июля, войдут ракетные боеприпасы для разных систем и другое оружие. Об этом со ссылкой на официальные источники в США пишет Associated Press.

По данным агентства, стоимость дополнительной партии военной техники и снарядов – около $400 млн.

В пакет войдут: 

  • разведывательные нанодроны Hornet;
  • 32 БТР Stryker;
  • ракеты с лазерным наведением Hydra-70;
  • ракеты для HIMARS;
  • зенитные ракеты для NASAMS и Stinger;
  • противотанковые ракеты для Javelin;
  • гаубичные и артиллерийские установки;
  • 28 млн патронов для стрелкового оружия и др.

АР отмечает, что новый пакет помощи будет сформирован из запасов Пентагона, что  позволяет быстро поставлять оружие в Украину, зачастую – в течение нескольких дней.

О том, что США 25 июля планируют объявить о новой военной помощи для Украины на сумму до $400 млн, 21 июля писал Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Контекст:

О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд министерство обороны США объявило 19 июля. В него, кроме прочего, вошли четыре NASAMS и боеприпасы к ним, артснаряды и беспилотники.

По данным Пентагона, Вашингтон уже передал Киеву военной помощи на $42,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.

Теги: США, вооружение, военная техника, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, Stinger, HIMARS, NASAMS
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