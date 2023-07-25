В новый пакет помощи США, о котором объявят сегодня, войдут нанодроны Hornet, ракеты для HIMARS и NASAMS – СМИ

По данным агентства, стоимость дополнительной партии военной техники и снарядов – около $400 млн.
В пакет войдут:
АР отмечает, что новый пакет помощи будет сформирован из запасов Пентагона, что позволяет быстро поставлять оружие в Украину, зачастую – в течение нескольких дней.
О том, что США 25 июля планируют объявить о новой военной помощи для Украины на сумму до $400 млн, 21 июля писал Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.
О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд министерство обороны США объявило 19 июля. В него, кроме прочего, вошли четыре NASAMS и боеприпасы к ним, артснаряды и беспилотники.
По данным Пентагона, Вашингтон уже передал Киеву военной помощи на $42,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.