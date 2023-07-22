Ракеты к NASAMS, Patriot и HIMARS, но без кассетных боеприпасов. СМИ сообщили, что США 25 июля объявят о новом пакете военной помощи Украине

Отмечается, что в новый пакет войдут артиллерия, противотанковое оружие (TOW и Javelin), боеприпасы к ЗРК NASAMS и Patriot, к ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS.
Ожидается, что в новом пакете военной помощи США также будут несколько бронетранспортеров Stryker и оборудование для разминирования.
При этом кассетных боеприпасов, скорее всего, в новом пакете не будет, указали собеседники Reuters.
В то же время, как уточнило агентство, содержимое пакета еще дорабатывается, поэтому возможны изменения.
Новый пакет военной помощи США для Украины 20 июля анонсировали в Белом доме.
О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд министерство обороны США объявило 19 июля. В него, кроме прочего, вошли четыре NASAMS и боеприпасы к ним, артснаряды и беспилотники.
По данным Пентагона, всего Штаты уже предоставили Украине военной помощи на $42,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.