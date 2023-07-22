Ракеты к NASAMS, Patriot и HIMARS, но без кассетных боеприпасов. СМИ сообщили, что США 25 июля объявят о новом пакете военной помощи Украине

В новый пакет военной помощи от США войдут артиллерия, противотанковое оружие, боеприпасы к ЗРК NASAMS и Patriot, к ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS, отметили СМИ Фото: EPA

Отмечается, что в новый пакет войдут артиллерия, противотанковое оружие (TOW и Javelin), боеприпасы к ЗРК NASAMS и Patriot, к ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS.

Ожидается, что в новом пакете военной помощи США также будут несколько бронетранспортеров Stryker и оборудование для разминирования.

При этом кассетных боеприпасов, скорее всего, в новом пакете не будет, указали собеседники Reuters.

В то же время, как уточнило агентство, содержимое пакета еще дорабатывается, поэтому возможны изменения.

Новый пакет военной помощи США для Украины 20 июля анонсировали в Белом доме.