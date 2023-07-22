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Ракеты к NASAMS, Patriot и HIMARS, но без кассетных боеприпасов. СМИ сообщили, что США 25 июля объявят о новом пакете военной помощи Украине

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В новый пакет военной помощи от США войдут артиллерия, противотанковое оружие, боеприпасы к ЗРК NASAMS и Patriot, к ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS, отметили СМИ
В новый пакет военной помощи от США войдут артиллерия, противотанковое оружие, боеприпасы к ЗРК NASAMS и Patriot, к ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS, отметили СМИ
Фото: EPA

США 25 июля планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до $400 млн. Об этом 21 июля проинформировало Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Отмечается, что в новый пакет войдут артиллерия, противотанковое оружие (TOW и Javelin), боеприпасы к ЗРК NASAMS и Patriot, к ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS.

Ожидается, что в новом пакете военной помощи США также будут несколько бронетранспортеров Stryker и оборудование для разминирования.

При этом кассетных боеприпасов, скорее всего, в новом пакете не будет, указали собеседники Reuters.

В то же время, как уточнило агентство, содержимое пакета еще дорабатывается, поэтому возможны изменения.

Новый пакет военной помощи США для Украины 20 июля анонсировали в Белом доме.

Контекст:

О предыдущем пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд министерство обороны США объявило 19 июля. В него, кроме прочего, вошли четыре NASAMS и боеприпасы к ним, артснаряды и беспилотники.

По данным Пентагона, всего Штаты уже предоставили Украине военной помощи на $42,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ.

Теги: США, Украина, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, ПЗРК, война России против Украины, Javelin, ракеты, разминирование, ЗРК Patriot, Stinger, HIMARS, NASAMS
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