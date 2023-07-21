Украина может получить истребители F-16 до конца года – Белый дом

Одних F-16 Украине не будет достаточно, чтобы переломить ситуацию в войне против РФ, отметил Кирби Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

"Когда речь идет об F-16, они поступят, вероятно, до конца года. Но мы не считаем, что одних F-16 будет достаточно, чтобы переломить ситуацию [на поле боя], – сказал Кирби. – То, что им [украинцам] действительно нужно, – это артиллерия, боеприпасы, системы ПВО и танки. Мы предоставили все это: огромные объемы поддержки с беспрецедентной скоростью".

Представитель Белого дома также анонсировал новый пакет военной помощи США для Украины в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял 19 июля, что по оптимистическому сценарию, F-16 будут в стране в следующем году.