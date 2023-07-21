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Украина может получить истребители F-16 до конца года – Белый дом

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Одних F-16 Украине не будет достаточно, чтобы переломить ситуацию в войне против РФ, отметил Кирби
Одних F-16 Украине не будет достаточно, чтобы переломить ситуацию в войне против РФ, отметил Кирби
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Украина может получить американские истребители F-16 до конца года. Об этом 20 июля в эфире Fox News сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Когда речь идет об F-16, они поступят, вероятно, до конца года. Но мы не считаем, что одних F-16 будет достаточно, чтобы переломить ситуацию [на поле боя], – сказал Кирби. – То, что им [украинцам] действительно нужно, – это артиллерия, боеприпасы, системы ПВО и танки. Мы предоставили все это: огромные объемы поддержки с беспрецедентной скоростью".

Представитель Белого дома также анонсировал новый пакет военной помощи США для Украины в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял 19 июля, что по оптимистическому сценарию, F-16 будут в стране в следующем году.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что украинские пилоты могут начать обучение на западных истребителях F-16 до конца этого лета.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Теги: Украина, танки, ПВО, военная помощь, Белый дом, боеприпасы, артиллерия, истребители, война России против Украины, Джон Кирби, F-16
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