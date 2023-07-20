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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат: Без современных самолетов в дальнейшем бороться с Россией чрезвычайно сложно

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Обучение украинских пилотов на F-16 еще не началось
Обучение украинских пилотов на F-16 еще не началось
Фото: EPA

В краткосрочной перспективе Украине нужны средства противовоздушной обороны, но в долгосрочной для борьбы с российской агрессией ей необходимы современные западные истребители, в частности, F-16. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал ICTV.

Его попросили прокомментировать заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли, что с учетом текущей ситуации на поле боя Украине сейчас больше нужны средства разминирования и ПВО, а не боевые самолеты.

"Речь идет о краткосрочной перспективе. Средства ПВО нам нужны каждый месяц. Вот мы используем в месяц определенное количество зенитных ракет, и их надо восполнять, потому что серьезные атаки Россия проводит. Масса дронов, масса ракет, их надо чем-то уничтожать. Именно поэтому средства ПВО всегда будут в приоритете, это то, что защищает наше украинское небо от российской агрессии", – сказал Игнат.

Он отметил, что самолеты – более долгосрочная перспектива.

"Без нее [авиации] нам не обойтись в любом случае. Сегодня пилоты выполняют задачи на советской технике, выжимают из нее все, что можно. Максимально, что можно сделать, ребята делают. Но без самолетов в дальнейшем бороться с Россией чрезвычайно сложно. Поэтому чем раньше пилоты поедут, приедут, тем быстрее наступит наша победа", – заявил спикер.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

Резников считает, что обучение украинских пилотов на F-16 может начаться летом, а сами самолеты, по оптимистическому сценарию, будут в Украине в следующем году.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авиация, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат, F-16
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