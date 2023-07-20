Игнат: Без современных самолетов в дальнейшем бороться с Россией чрезвычайно сложно

Его попросили прокомментировать заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли, что с учетом текущей ситуации на поле боя Украине сейчас больше нужны средства разминирования и ПВО, а не боевые самолеты.

"Речь идет о краткосрочной перспективе. Средства ПВО нам нужны каждый месяц. Вот мы используем в месяц определенное количество зенитных ракет, и их надо восполнять, потому что серьезные атаки Россия проводит. Масса дронов, масса ракет, их надо чем-то уничтожать. Именно поэтому средства ПВО всегда будут в приоритете, это то, что защищает наше украинское небо от российской агрессии", – сказал Игнат.

Он отметил, что самолеты – более долгосрочная перспектива.

"Без нее [авиации] нам не обойтись в любом случае. Сегодня пилоты выполняют задачи на советской технике, выжимают из нее все, что можно. Максимально, что можно сделать, ребята делают. Но без самолетов в дальнейшем бороться с Россией чрезвычайно сложно. Поэтому чем раньше пилоты поедут, приедут, тем быстрее наступит наша победа", – заявил спикер.