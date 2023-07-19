Депутаты Европарламента призывают ЕС как можно быстрее отправить Украине F-16

Самолеты F-16 прибудут в Украину в следующем году, заявил министр обороны Украины Фото: EPA

"Нельзя терять время. Вот почему мы рассылаем письмо сегодня", – написал он в Twitter.

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F-16 pro Ukrajinu



Nedávno jsem zde oznámil, * e chci, aby europoslanci naléhali na rychlé dodání stíha * ek F-16 Fighting Falcon Ukrajin * .



K iniciativ * se u * p * ipojilo 30 europoslanc * , kterým tímto moc d * kuji.



Není * as ztrácet * as. Proto výzvu posíláme ješt * dnes * … — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) July 19, 2023

В письме говорится, что необходимо "срочно" поддержать ускоренную передачу боевых истребителей F-16 Украине, потому что они нужны для "укрепления обороны и наступательных возможностей". Депутаты считают, что без этих самолетов другая предоставленная Западом военная помощь "может не достичь полного потенциала".

"Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию", – сказано в документе.