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Депутаты Европарламента призывают ЕС как можно быстрее отправить Украине F-16

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Самолеты F-16 прибудут в Украину в следующем году, заявил министр обороны Украины
Самолеты F-16 прибудут в Украину в следующем году, заявил министр обороны Украины
Фото: EPA

30 депутатов Европарламента направили письмо руководству органа с просьбой передать Украине истребители F-16 "как можно скорее". Об этом сообщил в Twitter инициатор обращения депутат Томаш Здеховский 19 июля.

"Нельзя терять время. Вот почему мы рассылаем письмо сегодня", – написал он в Twitter. 

В письме говорится, что необходимо "срочно" поддержать ускоренную передачу боевых истребителей F-16 Украине, потому что они нужны для "укрепления обороны и наступательных возможностей". Депутаты считают, что без этих самолетов другая предоставленная Западом военная помощь "может не достичь полного потенциала".

"Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию", – сказано в документе.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Cпикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат также считает, что украинские пилоты могут начать обучение на западных истребителях F-16 до конца этого лета.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что обучение украинских пилотов на F-16 может начаться в августе, а сами самолеты по оптимистическому сценарию будут в Украине в следующем году.

Теги: Украина, Европарламент, военная помощь, помощь, истребители, самолеты, российская агрессия, война России против Украины, ЕС, F-16
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