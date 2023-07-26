Над Днепропетровской областью сбили ракету. В ОВА показали фото

"Вечером наши защитники сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали", – написал он.

Лысак добавил, что утром 26 июля оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области с применением тяжелой артиллерии.

"Повреждены админздание и частное предприятие, три жилых дома, авто, газопровод и линии электропередач. Одно хозяйственное сооружение уничтожено. Обошлось без жертв", – заключил Лысак.

Воздушная тревога в Украине вечером 26 июля была объявлена после запусков крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря и продолжалась более двух часов. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о запусках аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

Одной из целей российского ракетного удара, нанесенного по Украине вечером 26 июля, был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По данным Игната, российские ракеты были сбиты в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.







