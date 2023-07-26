Над Днепропетровской областью сбили ракету. В ОВА показали фото

"Вечером наши защитники сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали", – написал он.
Лысак добавил, что утром 26 июля оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области с применением тяжелой артиллерии.
"Повреждены админздание и частное предприятие, три жилых дома, авто, газопровод и линии электропередач. Одно хозяйственное сооружение уничтожено. Обошлось без жертв", – заключил Лысак.
Воздушная тревога в Украине вечером 26 июля была объявлена после запусков крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря и продолжалась более двух часов. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о запусках аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.
Одной из целей российского ракетного удара, нанесенного по Украине вечером 26 июля, был военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По данным Игната, российские ракеты были сбиты в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.
После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она несколько дней подряд наносила удары по южным регионам Украины, атаковала портовую и логистическую инфраструктуру. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждено 61 здание, пострадали 28 памятников – объектов культурного наследия.