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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ сообщили о секретном документе Бундесвера с критикой контрнаступления Украины. В минобороны Германии не стали комментировать

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Немецкие СМИ написали о секретном документе по поводу украинского контрнаступления
Немецкие СМИ написали о секретном документе по поводу украинского контрнаступления
Фото: EPA

В Германии считают, что украинское контрнаступление продвигается слишком медленно, сообщило издание Bild 25 июля со ссылкой на секретный документ для внутреннего использования в вооруженных силах Германии.

В документе, по данным издания, говорится, что через семь недель после начала украинского наступления с целью деоккупации на юге и востоке страны есть лишь незначительные успехи в виде освобождения 150 км2 и девяти небольших деревень. Превосходство сил обороны Украины перед войсками страны-агрессора России исчезает, пишет Bild. 

В документе есть критика в адрес некоторых тактик Вооруженных сил Украины, говорится в статье. Упоминается нехватка слаженности и координации. По информации издания, военные Бундесвера отметили, что в украинских войсках нет общего боевого руководства, поскольку подразделения иногда поделены на части с небольшим количеством людей и каждый занимается своим делом без учета общей картины боя.

Также в статье говорится, что чем больше боевого опыта имеет украинский солдат и чем выше он поднялся в украинской армии, тем меньше он усваивает принципы западной подготовки или вообще участвует в ней. По оценкам аналитиков, во многих случаях было обнаружено, что солдаты без недавнего боевого или военного опыта достигают большего успеха в учебе, чем опытные и обученные солдаты. В документе отмечается, что украинские военные, обучавшиеся в Германии, хорошо понимали принципы работы, однако по возвращении в Украину столкнулись с проблемой, поскольку ими командуют офицеры, не соблюдающие западные процедуры.

В немецком оборонном ведомстве не комментируют этот документ. Так на запрос "Укринформа" ответили в минобороны ФРГ.

"Как федеральное министерство обороны мы приняли к сведению сообщение. Министерство не имеет этого документа в распоряжении, и поэтому мы не можем комментировать его", – заявила представитель ведомства.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что между украинской стороной и минобороны Германии существует плодотворное сотрудничество.

Многие немецкие эксперты уже раскритиковали этот документ, который, как пишет "Укринформ", никто лично не видел.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Германия, война России против Украины, бундесвер, контрнаступление
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