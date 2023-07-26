ВСУ закрепляются на новых рубежах на таврийском направлении, оккупанты потеряли две роты – Тарнавский

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены 13 единиц вооружения и военной техники противника", – написал командующий.
В частности, по данным Тарнавского, были уничтожены вертолет Ка-52, станция РЭБ "Борисоглебск", разведывательный беспилотник "Орлан-10" и другая техника, а также три склада врага с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 26 июля 2023 года, составили: около 243 680 военных убитыми, 8136 боевых бронированных машин, 4177 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.