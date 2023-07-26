ВСУ закрепляются на новых рубежах на таврийском направлении, оккупанты потеряли две роты – Тарнавский

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожены 13 единиц вооружения и военной техники противника", – написал командующий.

В частности, по данным Тарнавского, были уничтожены вертолет Ка-52, станция РЭБ "Борисоглебск", разведывательный беспилотник "Орлан-10" и другая техника, а также три склада врага с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.