Силы обороны закрепляются на новых рубежах на таврийском направлении – Тарнавский

"На таврийском направлении силы обороны выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Артиллерийские подразделения сил обороны в течение суток выполнили 1573 огневые задачи", – написал Тарнавский.

По его данным, потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Также уничтожены 35 единиц военной техники противника. В частности, танки, восемь ББМ, три гаубицы 2А65 "Мста-Б", БПЛА "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", две пушки 2С5 "Гиацинт-С", две пушки 2А36 "Гиацинт-Б", РЭБ "Поле" и автомобильная техника.

Помимо этого, ликвидированы восемь складов боеприпасов врага.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 19 июля 2023 года, составили: около 239 480 военных убитыми, 8059 боевых бронированных машин, 4123 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.