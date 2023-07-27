Число погибших в результате удара РФ по Одессе 23 июля увеличилось – горсовет

"Стало известно еще об одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома по улице Парковой. Личность погибшей устанавливается", – сказано в сообщении.
Таким образом, число жертв атаки увеличилось до двух, добавил спикер общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она несколько дней подряд наносила удары по южным регионам Украины, атаковала портовую и логистическую инфраструктуру.
В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. В МВД сообщали в тот же день, что погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено 61 здание, пострадали 28 памятников – объектов культурного наследия.