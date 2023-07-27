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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате удара РФ по Одессе 23 июля увеличилось – горсовет

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23 июля РФ совершила самую масштабную атаку на Одессу
23 июля РФ совершила самую масштабную атаку на Одессу
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Количество жертв российского удара по Одессе в ночь на 23 июля увеличилось – тело погибшей обнаружили в нежилой постройке возле разрушенного частного дома на улице Парковой. Об этом проинформировал Telegram-канал Одесского городского совета.

"Стало известно еще об одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома по улице Парковой. Личность погибшей устанавливается", – сказано в сообщении. 

Таким образом, число жертв атаки увеличилось до двух, добавил спикер общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. 

Контекст:

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она несколько дней подряд наносила удары по южным регионам Украины, атаковала портовую и логистическую инфраструктуру. 

В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. В МВД сообщали в тот же день, что погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Повреждено 61 здание, пострадали 28 памятников – объектов культурного наследия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, горсовет, война России против Украины, женщины, погибшие, Сергей Братчук
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