Число погибших в результате удара РФ по Одессе 23 июля увеличилось – горсовет

"Стало известно еще об одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома по улице Парковой. Личность погибшей устанавливается", – сказано в сообщении.

Таким образом, число жертв атаки увеличилось до двух, добавил спикер общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.