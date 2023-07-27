Кислица призвал Совбез ООН действовать, заявив, что ракетный террор России заслуживает "сильного ответа"

В своем заявлении Кислица подчеркнул, что РФ усилила ракетный террор против Одессы, нанося почти ежедневные удары по городу и портовой инфраструктуре. Так, 23 июля по Одессе в ходе пятого подряд удара было выпущено 19 ракет разного типа, в том числе и противокорабельные.

"Повторяем, что применение противокорабельных ракет против наземных целей фактически превращает их в оружие с низкой точностью, которое имеет неизбирательное действие", – заявил украинский постпред, отметив, что в результате, по информации ЮНЕСКО, были разрушены десятки исторических памятников.

В частности, по его словам, результате атак было разрушено и повреждено около 50 зданий, в том числе четыре школы, пять детсадов и два внешкольных учебных заведения, пострадало также здание консульства Греции, а на прошлой неделе – консульство Китая.

Он отметил, что агрессивные действия РФ заслуживают "сильного ответа". Его отсутствие будет поощрять страну-оккупанта к дальнейшему подрыву ситуации с безопасностью в Черном море, используя в качестве мишени гражданские суда и минирование моря, прилегающего к украинскому побережью.

"Есть основания полагать, что Россия готовит подобные инциденты с целью обвинить Украину и помешать судам других стран заходить в украинские воды и использовать украинские порты", – добавил Кислица.

Он отметил, что блокаду украинских портов, разрушение их инфраструктуры, препятствование экспорту зерна, а также запугивание иностранных торговых судов следует расценивать как нападение на свободу судоходства.

Постпред Украины добавил, что таким образом РФ хочет потеснить Украину, которую рассматривает как конкурента на мировом рынке зерна. Эти действия также направлены на умышленное повышение мировых цен на продовольствие и получение прибыли путем миллионов людей по всему миру, пострадавших от этого, добавил он.

"Украинское зерно и другие продукты питания остаются еще одной мишенью, которую Россия пытается уничтожить, совершенно не беспокоясь о серьезных последствиях для мировой продовольственной безопасности", – отметил постпред.

Кислица также обратил внимание членов Совбеза на проблему насильственного перемещения украинских детей с оккупированных территорий. Их "подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на "промывку мозгов" прививку ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории", отметил постпред.

Помимо депортации в Россию, перемещение в пределах оккупированных территорий детей также вывозят в Беларусь. По имеющейся информации, с начала вторжения в Беларусь из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей под видом оздоровления было вывезено более 3 тыс. украинских детей, заявил постпред Украины в ООН.

Кислица, выступая на заседании Совбеза, упомянул что накануне Госдума РФ приняла закон о повышении призывного возраста и, представляя законопроект, председатель думского комитета по обороне генерал Андрей Картаполов открыто заявил, что "этот закон написан под большую войну и всеобщую мобилизацию", и сейчас этой большой войной "уже попахивает".

"Вместо того, чтобы искать мир, они продолжают мечтать о великой войне, где Украина не будет единственной мишенью", – подчеркнул Кислица.

Он указал, что Украина, в отличие от России, стремящейся к "большей войне", добивается мира, согласно формуле, изложенной президентом Владимиром Зеленским.

В конце своего выступления Кислица призвал Совбез ООН "действовать".