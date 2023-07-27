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"Отмечаю молчаливое присутствие представителя режима Путина". Кислица потроллил Россию за отказ от выступления в Совбезе ООН

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Кислица в очередной раз коснулся темы "наследования" Россией постоянного места в Совбезе ООН, ранее принадлежавшего СССР
Кислица в очередной раз коснулся темы "наследования" Россией постоянного места в Совбезе ООН, ранее принадлежавшего СССР
Фото: EPA

Россия отказалась выступать на созванном 26 июля по запросу Украины заседании Совета Безопасности ООН. Замечание по этому поводу постпред Украины при ООН Сергей Кислица сделал в ходе заседания, которое транслировала пресс-служба ООН на официальном сайте организации.

"Отмечаю молчаливое присутствие в этом зале на постоянном месте, которое занимал Советский Союз, представителя режима [президента страны-оккупанта РФ Владимира] Путина", – сказал Кислица в начале своего выступления.

Кислица ранее неоднократно ставил под сомнение правомочность пребывания РФ в Совбезе ООН на правах "наследницы" СССР и, вероятно, продолжил эту тему упоминанием Советского Союза.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время своего выступления также отметила отказ страны-оккупанта РФ от выступления на заседании, посвященном российским обстрелам Одессы и портовой инфраструктуры Украины, отметив, что это еще один случай пренебрежения со стороны России работой Совбеза..

26 июля Совбез ООН провел два заседания по ситуации в Украине: одно – по требованию России, посвященное теме якобы преследования УПЦ и православия в Украине, второе – по запросу Украины, об обстреле исторического центра Одессы и портовой инфраструктуры страны.

Во время первого заседания заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планирует брать слово на заседании, посвященном обстрелам Украины.

Кислица выступал на обоих заседаниях.

Контекст:

26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

Теги: Россия, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, политика, курьез, война России против Украины, троллинг
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