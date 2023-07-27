"Отмечаю молчаливое присутствие представителя режима Путина". Кислица потроллил Россию за отказ от выступления в Совбезе ООН

Кислица в очередной раз коснулся темы "наследования" Россией постоянного места в Совбезе ООН, ранее принадлежавшего СССР Фото: EPA

"Отмечаю молчаливое присутствие в этом зале на постоянном месте, которое занимал Советский Союз, представителя режима [президента страны-оккупанта РФ Владимира] Путина", – сказал Кислица в начале своего выступления.

Кислица ранее неоднократно ставил под сомнение правомочность пребывания РФ в Совбезе ООН на правах "наследницы" СССР и, вероятно, продолжил эту тему упоминанием Советского Союза.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время своего выступления также отметила отказ страны-оккупанта РФ от выступления на заседании, посвященном российским обстрелам Одессы и портовой инфраструктуры Украины, отметив, что это еще один случай пренебрежения со стороны России работой Совбеза..

26 июля Совбез ООН провел два заседания по ситуации в Украине: одно – по требованию России, посвященное теме якобы преследования УПЦ и православия в Украине, второе – по запросу Украины, об обстреле исторического центра Одессы и портовой инфраструктуры страны.

Во время первого заседания заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планирует брать слово на заседании, посвященном обстрелам Украины.

Кислица выступал на обоих заседаниях.