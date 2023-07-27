"Отмечаю молчаливое присутствие представителя режима Путина". Кислица потроллил Россию за отказ от выступления в Совбезе ООН

"Отмечаю молчаливое присутствие в этом зале на постоянном месте, которое занимал Советский Союз, представителя режима [президента страны-оккупанта РФ Владимира] Путина", – сказал Кислица в начале своего выступления.
Кислица ранее неоднократно ставил под сомнение правомочность пребывания РФ в Совбезе ООН на правах "наследницы" СССР и, вероятно, продолжил эту тему упоминанием Советского Союза.
Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время своего выступления также отметила отказ страны-оккупанта РФ от выступления на заседании, посвященном российским обстрелам Одессы и портовой инфраструктуры Украины, отметив, что это еще один случай пренебрежения со стороны России работой Совбеза..
26 июля Совбез ООН провел два заседания по ситуации в Украине: одно – по требованию России, посвященное теме якобы преследования УПЦ и православия в Украине, второе – по запросу Украины, об обстреле исторического центра Одессы и портовой инфраструктуры страны.
Во время первого заседания заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планирует брать слово на заседании, посвященном обстрелам Украины.
Кислица выступал на обоих заседаниях.
26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.