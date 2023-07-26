"Это совершенно позорно". Представитель США обвинил Россию в цинизме за созыв заседания Совбеза ООН о "преследованиях" УПЦ после удара оккупантов по собору в Одессе

Россия созвала заседание, чтобы обвинить Украину в якобы преследовании Украинской православной церкви, но это не более чем пропагандистский ход, подчеркнула американский дипломат.
"Я буду краткой, учитывая то число раз, которое Россия просила нас обсуждать этот вопрос… Мы серьезно относимся к нарушениям прав человека, в том числе свободы вероисповедания и убеждений, и надеемся, что все правительства будут так же защищать права и основополагающие свободы. На этом же заседании мы видим, что РФ циничным образом пытается говорить о преследованиях духовенства УПЦ, в то время как сама Россия практикует угнетение и преследование в отношении временно оккупированных территорий", – сказала она.
По словам представителя США, Россия по-прежнему нарушает права религиозных меньшинств на оккупированных в ходе незаконной войны территориях Украины.
"Россия созвала это заседание после того, как она разрушила исторический одесский кафедральный Спасо-Преображенский собор, принадлежащий как раз Украинской православной церкви, которую, как правительство РФ заявляет сегодня, оно защищает. Это совершенно позорно", – подчеркнула дипломат.
Она добавила, что более 100 религиозных объектов в Украине, по данным Института религиозной свободы, были разграблены, разрушены либо повреждены.
"Призываем Кремль прекратить бессмысленную войну и соблюдать права человека. и безопасность членов всех религиозных сообществ", – подытожила представитель США.
Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Кроме Спасо-Преображенского собора УПЦ МП российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры.
Мэрия Одессы сообщила, что в результате ночной атаки врага повреждения получили более 40 зданий. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений. По данным горсовета Одессы, Спасо-Преображенский собор может обрушиться.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.