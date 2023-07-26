"Это совершенно позорно". Представитель США обвинил Россию в цинизме за созыв заседания Совбеза ООН о "преследованиях" УПЦ после удара оккупантов по собору в Одессе

Разрушение собора в Одессе оккупантами и созыв на этом фоне заседания Совбеза для "защиты" православия в Украине демонстрирует их цинизм, считают в делегации США Фото: Одеса. Офіційно / Telegram

Россия созвала заседание, чтобы обвинить Украину в якобы преследовании Украинской православной церкви, но это не более чем пропагандистский ход, подчеркнула американский дипломат.

"Я буду краткой, учитывая то число раз, которое Россия просила нас обсуждать этот вопрос… Мы серьезно относимся к нарушениям прав человека, в том числе свободы вероисповедания и убеждений, и надеемся, что все правительства будут так же защищать права и основополагающие свободы. На этом же заседании мы видим, что РФ циничным образом пытается говорить о преследованиях духовенства УПЦ, в то время как сама Россия практикует угнетение и преследование в отношении временно оккупированных территорий", – сказала она.

По словам представителя США, Россия по-прежнему нарушает права религиозных меньшинств на оккупированных в ходе незаконной войны территориях Украины.

"Россия созвала это заседание после того, как она разрушила исторический одесский кафедральный Спасо-Преображенский собор, принадлежащий как раз Украинской православной церкви, которую, как правительство РФ заявляет сегодня, оно защищает. Это совершенно позорно", – подчеркнула дипломат.

Она добавила, что более 100 религиозных объектов в Украине, по данным Института религиозной свободы, были разграблены, разрушены либо повреждены.

"Призываем Кремль прекратить бессмысленную войну и соблюдать права человека. и безопасность членов всех религиозных сообществ", – подытожила представитель США.