РФ целенаправленно атаковала исторический центр Одессы – Юсов

"Ситуация по Одессе несколько отличается от подобных террористических атак в других городах, потому что речь идет о целенаправленных ракетных ударах и уничтожении памятников архитектуры, которые являются составляющей наследия ЮНЕСКО. И удар по собору – это не просто попадание, не случайность, а целенаправленный удар, и [есть] много тому прямых и косвенных доказательств. Это политика террора, которая сопровождается ракетными ударами и уничтожением украинской портовой и зерновой инфраструктуры", – рассказал Юсов.
Украина, по его словам, делает все, чтобы усиливать возможность противодействовать этим ударам оккупантов.
"Отдельная история – это история возмездия. И, конечно, в этой ситуации активно работают с нашими партнерами, и решение частично уже есть, в ближайшее время будут, скажем, активнее", – добавил он.
Россия в последнюю неделю почти ежедневно атаковала Одессу и Одесскую область ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждено 61 здание, пострадало 28 памятников – объектов культурного наследия.
В ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор УПЦ МП, одна из его стен имеет нестабильное положение, поэтому может обрушиться, рассказали в горсовете 24 июля. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.