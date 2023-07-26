РФ целенаправленно атаковала исторический центр Одессы – Юсов

Удар РФ по собору в Одессе – это не не случайность, считают в ГУР Фото: ЕРА

"Ситуация по Одессе несколько отличается от подобных террористических атак в других городах, потому что речь идет о целенаправленных ракетных ударах и уничтожении памятников архитектуры, которые являются составляющей наследия ЮНЕСКО. И удар по собору – это не просто попадание, не случайность, а целенаправленный удар, и [есть] много тому прямых и косвенных доказательств. Это политика террора, которая сопровождается ракетными ударами и уничтожением украинской портовой и зерновой инфраструктуры", – рассказал Юсов.

Украина, по его словам, делает все, чтобы усиливать возможность противодействовать этим ударам оккупантов.

"Отдельная история – это история возмездия. И, конечно, в этой ситуации активно работают с нашими партнерами, и решение частично уже есть, в ближайшее время будут, скажем, активнее", – добавил он.