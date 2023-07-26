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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ целенаправленно атаковала исторический центр Одессы – Юсов

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Удар РФ по собору в Одессе это не не случайность, считают в ГУР
Удар РФ по собору в Одессе – это не не случайность, считают в ГУР
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска целенаправленно атаковали Одессу, нанося удары по историческому центру города. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в интервью Radio NV, которое вышло 24 июля.

"Ситуация по Одессе несколько отличается от подобных террористических атак в других городах, потому что речь идет о целенаправленных ракетных ударах и уничтожении памятников архитектуры, которые являются составляющей наследия ЮНЕСКО. И удар по собору – это не просто попадание, не случайность, а целенаправленный удар, и [есть] много тому прямых и косвенных доказательств. Это политика террора, которая сопровождается ракетными ударами и уничтожением украинской портовой и зерновой инфраструктуры", – рассказал Юсов. 

Украина, по его словам, делает все, чтобы усиливать возможность противодействовать этим ударам оккупантов. 

"Отдельная история – это история возмездия. И, конечно, в этой ситуации активно работают с нашими партнерами, и решение частично уже есть, в ближайшее время будут, скажем, активнее", – добавил он.

Контекст:

Россия в последнюю неделю почти ежедневно атаковала Одессу и Одесскую область ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждено 61 здание, пострадало 28 памятников – объектов культурного наследия. 

В ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор УПЦ МП, одна из его стен имеет нестабильное положение, поэтому может обрушиться, рассказали в горсовете 24 июля. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, памятник, ЮНЕСКО, Андрей Юсов, обстрелы, архитектура
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