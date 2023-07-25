Шмыгаль о последствиях ударов РФ: Жители Одесской области могут подать заявки по программе "єВідновлення" для получения средств на ремонт жилья

"Больше недели Россия терроризирует южные регионы Украины. Цель агрессора – запугать людей, уничтожить украинскую портовую инфраструктуру, нанести максимальный ущерб украинскому аграрному экспорту, спровоцировать мировой продовольственный кризис, – подчеркнул Шмыгаль. – В Одессе повреждено около 28 памятников архитектуры. Ожидаем выводы комиссии ЮНЕСКО, которая будет работать в Одессе. Россия – это угроза всем государствам Черноморского региона. Мы призываем партнеров усилить воздушный щит над югом Украины".

По словам премьера, жители Одесской области могут подать заявки на участие в программе "єВідновлення" для получения средств на ремонт своего жилья.

"Это целевая выплата до 500 тыс. грн, которая поможет восстановить собственный дом. Более 1400 украинцев уже получили около 115 млн грн по этой программе", – рассказал Шмыгаль.

Глава Кабмина призвал местные власти оперативно рассматривать заявления людей, чтобы ремонтные работы начались как можно быстрее и все было сделано до холодов.

"ГОРДОН" подготовил объяснение, как при помощи "єВідновлення" получить компенсацию за разрушенное жилье.