В "Дії" в тестовом режиме можно записаться на получение выплат за уничтоженное жилье. Кто может подать заявление?

Пока в тестировании услуги могут принять участие жители Мощуна и Бородянки, чье жилье уничтожено в ходе боевых действий Фото: ЕРА

"Запускаем набор на тестирование следующего этапа комплексной услуги "єВідновлення". Украинцы, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, смогут подать заявление в "Дії" и получить компенсацию от государства. Уже сейчас работаем над тем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в новые дома. Присоединитесь к бета-тесту, чтобы первыми приобрести собственное жилье, а также помочь команде усовершенствовать сервис", – написал он.

Записаться на тестирование услуги можно с помощью чат-бота "Дії" по ссылке, которую разместил Федоров.

По его словам, зарегистрироваться на тестирование могут граждане, которые:

имеют разрушенный дом в селе Мощун или поселке Бородянка Киевской области;

предварительно подали заявление о разрушенном имуществе в "Дії";

являются единственным владельцем жилья, зарегистрированyого в Государственном реестре прав;

имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

достигли 18 лет.

"После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине. Также работаем над расширением "єВідновлення" для имущества на очень временно оккупированных территориях", – добавил вице-премьер.