В "Дії" в тестовом режиме можно записаться на получение выплат за уничтоженное жилье. Кто может подать заявление?

"Запускаем набор на тестирование следующего этапа комплексной услуги "єВідновлення". Украинцы, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, смогут подать заявление в "Дії" и получить компенсацию от государства. Уже сейчас работаем над тем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в новые дома. Присоединитесь к бета-тесту, чтобы первыми приобрести собственное жилье, а также помочь команде усовершенствовать сервис", – написал он.
Записаться на тестирование услуги можно с помощью чат-бота "Дії" по ссылке, которую разместил Федоров.
По его словам, зарегистрироваться на тестирование могут граждане, которые:
"После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине. Также работаем над расширением "єВідновлення" для имущества на очень временно оккупированных территориях", – добавил вице-премьер.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.
В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января.
Правительство Украины 21 апреля приняло постановление, определяющее процедуру и условия предоставления государственной помощи украинцам, дома которых повреждены из-за боевых действий.
Финансировать выплату компенсаций правительство планирует за средства госбюджета и международных кредиторов, также Украина ожидает, что основным источником финансирования вскоре станут репарации России, говорили в Мининфраструктуры. По состоянию на 10 июля 1409 украинцев получили финансовую помощь на ремонт поврежденного в результате боевых действий жилья, сообщали в ведомстве.
"ГОРДОН" подготовил объяснение, как при помощи "єВідновлення" получить компенсацию за разрушенное жилье.