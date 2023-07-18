ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В "Дії" в тестовом режиме можно записаться на получение выплат за уничтоженное жилье. Кто может подать заявление?

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Пока в тестировании услуги могут принять участие жители Мощуна и Бородянки, чье жилье уничтожено в ходе боевых действий
Пока в тестировании услуги могут принять участие жители Мощуна и Бородянки, чье жилье уничтожено в ходе боевых действий
Фото: ЕРА

В "Дії" стартовало бета-тестирование очередного этапа услуги "єВідновлення", в его рамках украинцы смогут подать заявление на получение компенсации за разрушенное оккупантами жилье. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Запускаем набор на тестирование следующего этапа комплексной услуги "єВідновлення". Украинцы, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, смогут подать заявление в "Дії" и получить компенсацию от государства. Уже сейчас работаем над тем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в новые дома. Присоединитесь к бета-тесту, чтобы первыми приобрести собственное жилье, а также помочь команде усовершенствовать сервис", – написал он. 

Записаться на тестирование услуги можно с помощью чат-бота "Дії" по ссылке, которую разместил Федоров. 

По его словам, зарегистрироваться на тестирование могут граждане, которые: 

  • имеют разрушенный дом в селе Мощун или поселке Бородянка Киевской области;
  • предварительно подали заявление о разрушенном имуществе в "Дії";
  • являются единственным владельцем жилья, зарегистрированyого в Государственном реестре прав;
  • имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • достигли 18 лет. 

"После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине. Также работаем над расширением "єВідновлення" для имущества на очень временно оккупированных территориях", – добавил вице-премьер. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Согласно расчетам Всемирного банка, озвученным в марте, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января.

Правительство Украины 21 апреля приняло постановление, определяющее процедуру и условия предоставления государственной помощи украинцам, дома которых повреждены из-за боевых действий.

Финансировать выплату компенсаций правительство планирует за средства госбюджета и международных кредиторов, также Украина ожидает, что основным источником финансирования вскоре станут репарации России, говорили в Мининфраструктуры. По состоянию на 10 июля 1409 украинцев получили финансовую помощь на ремонт поврежденного в результате боевых действий жилья, сообщали в ведомстве. 

"ГОРДОН" подготовил объяснение, как при помощи "єВідновлення" получить компенсацию за разрушенное жилье.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: жилье, война России против Украины, ущерб, Мининфраструктуры, имущество, Михаил Федоров, приложение Дія, компенсация, тестирование, Бородянка, восстановление, Мощун
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