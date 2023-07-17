Совладелец Monobank Гороховский: Считаю, что после победы будет очень крутой подъем. Потому что Украина у всех на повестке – сюда придет много инвесторов

Гороховский: В Украину придет много инвесторов Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Он подчеркнул, что сегодня экономика Украины держится на помощи, которую стране оказывают международные доноры, а в бюджете дефицит средств. Гороховский напомнил слова премьер-министра Украины, что в год страна привлекает $38 млрд средств от западных партнеров.

"И это говорит о том, что огромный объем работы предстоит по восстановлению экономики. И я считаю, что будет очень крутой подъем. Потому что Украина у всех на повестке – сюда придет много инвесторов. И нам нужно будет в очередной раз не упустить этот момент, потому что уже больше некуда упускать", – сказал Гороховский.

Он подчеркнул, что украинцам из своей страны необходимо будет сделать "нормальное, эффективное, процветающее государство".

"Мы этого заслуживаем. Мы, собственно, за это и воюем", – подчеркнул бизнесмен.

Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полный текст интервью

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