Совладелец Monobank Гороховский: Считаю, что после победы будет очень крутой подъем. Потому что Украина у всех на повестке – сюда придет много инвесторов

Он подчеркнул, что сегодня экономика Украины держится на помощи, которую стране оказывают международные доноры, а в бюджете дефицит средств. Гороховский напомнил слова премьер-министра Украины, что в год страна привлекает $38 млрд средств от западных партнеров.
"И это говорит о том, что огромный объем работы предстоит по восстановлению экономики. И я считаю, что будет очень крутой подъем. Потому что Украина у всех на повестке – сюда придет много инвесторов. И нам нужно будет в очередной раз не упустить этот момент, потому что уже больше некуда упускать", – сказал Гороховский.
Он подчеркнул, что украинцам из своей страны необходимо будет сделать "нормальное, эффективное, процветающее государство".
"Мы этого заслуживаем. Мы, собственно, за это и воюем", – подчеркнул бизнесмен.
Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полный текст интервью
Согласно оценкам Минфина, в 2022 году номинальный ВВП Украины упал с более чем $200 млрд до $161 млрд. Рост за 10 лет до $1 трлн означает ежегодное увеличение номинального ВВП Украины в долларах на 20%.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.
После начала полномасштабного вторжения России многие предприятия были разрушены или закрылись. Минэкономики Украины в январе 2023-го оценило падение ВВП страны в 2022 году в 30,4% – это худший показатель за всю историю независимости.
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на уровне 0,5%.
Украине необходима новая экономическая модель, которая позволит увеличить ВВП за 10 лет до $1 трлн, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 30 июня.