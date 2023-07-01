Шмыгаль: Украина нуждается в новой экономической модели. ВВП Украины через 10 лет должен составлять $1 трлн

По мнению президента, Украина имеет достаточный потенциал, чтобы нарастить ВВП до $1 трлн Фото: depositphotos.com

Говоря о реализации новой украинской доктрины, представленной президентом Владимиром Зеленским, Шмыгаль отметил, что один из ее ключевых ориентиров – "это новая Украина, наша трансформация за 10 лет".

"Украина нуждается в новой экономической модели. Без этого невозможно будет достичь поставленных и очень амбициозных целей – ВВП Украины через 10 лет должен составлять $1 трлн. Министерство экономики играет главную роль в реализации этой цели и потому представит четкую и комплексную стратегию новой экономики Украины", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, ведущими в этой экономической модели будут частный капитал и предприниматели, а роль государства в экономике "будет кардинально уменьшена".

"Будет продолжена приватизация и завершена реформа корпоративного управления, проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса. Как мы говорили, в центре должна быть не просто цифра ВВП. Новые рабочие места и новые бизнесы – это показатели, по которым будет проведена оценка работы", – пояснил премьер.

По его словам, Украина будет делать ставку на переработку: "Не экспорт сырья, а экспорт готовой продукции. Включение Украины в европейские и глобальные цепи производства".

Он также отметил, что в приоритетах правительства – обеспечить предоставление всех услуг для людей и бизнеса онлайн, компактный государственный аппарат и создание Центра правительства.

В социальной сфере планируется пенсионная реформа, которая должна предусматривать создание накопительной пенсионной системы.

"Это новый социальный договор. Формируем собственную возможность человека вместо зависимости от государства. Социальные услуги и выплаты должны быть максимально адресными", – добавил Шмыгаль.

28 июня Зеленский заявил, что Украина имеет достаточный потенциал, чтобы нарастить ВВП до $1 трлн. "Конкретная цель для ВВП Украины – это $1 трлн. Это очень и очень высокая планка, и выглядит вроде бы нереальной, но потенциал Украины способен это обеспечить", – сказал он. Он также поставил задачу значительно повысить оплату труда украинцев.