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Шмыгаль: Украина нуждается в новой экономической модели. ВВП Украины через 10 лет должен составлять $1 трлн

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По мнению президента, Украина имеет достаточный потенциал, чтобы нарастить ВВП до $1 трлн
По мнению президента, Украина имеет достаточный потенциал, чтобы нарастить ВВП до $1 трлн
Фото: depositphotos.com

Украине необходима новая экономическая модель, которая позволит увеличить ВВП за 10 лет до $1 трлн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Говоря о реализации новой украинской доктрины, представленной президентом Владимиром Зеленским, Шмыгаль отметил, что один из ее ключевых ориентиров – "это новая Украина, наша трансформация за 10 лет".

"Украина нуждается в новой экономической модели. Без этого невозможно будет достичь поставленных и очень амбициозных целей – ВВП Украины через 10 лет должен составлять $1 трлн. Министерство экономики играет главную роль в реализации этой цели и потому представит четкую и комплексную стратегию новой экономики Украины", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, ведущими в этой экономической модели будут частный капитал и предприниматели, а роль государства в экономике "будет кардинально уменьшена".

"Будет продолжена приватизация и завершена реформа корпоративного управления, проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса. Как мы говорили, в центре должна быть не просто цифра ВВП. Новые рабочие места и новые бизнесы – это показатели, по которым будет проведена оценка работы", – пояснил премьер. 

По его словам, Украина будет делать ставку на переработку: "Не экспорт сырья, а экспорт готовой продукции. Включение Украины в европейские и глобальные цепи производства".

Он также отметил, что в приоритетах правительства – обеспечить предоставление всех услуг для людей и бизнеса онлайн, компактный государственный аппарат и создание Центра правительства.

В социальной сфере планируется пенсионная реформа, которая должна предусматривать создание накопительной пенсионной системы.

"Это новый социальный договор. Формируем собственную возможность человека вместо зависимости от государства. Социальные услуги и выплаты должны быть максимально адресными", – добавил Шмыгаль.

28 июня Зеленский заявил, что Украина имеет достаточный потенциал, чтобы нарастить ВВП до $1 трлн. "Конкретная цель для ВВП Украины – это $1 трлн. Это очень и очень высокая планка, и выглядит вроде бы нереальной, но потенциал Украины способен это обеспечить", – сказал он. Он также поставил задачу значительно повысить оплату труда украинцев.

Контекст:

Согласно оценкам Минфина, в 2022 году номинальный ВВП Украины упал с более чем $200 млрд до $161 млрд. Рост за 10 лет до $1 трлн означает ежегодное увеличение номинального ВВП Украины в долларах на 20%.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.

После начала полномасштабного вторжения России многие предприятия страны были разрушены или закрылись. Минэкономики Украины в январе 2023-го оценило падение ВВП страны в 2022 году в 30,4% – это худший показатель за всю историю независимости.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на уровне 0,5%.

Теги: ВВП, экономика, Министерство экономики, рост ВВП, Денис Шмыгаль
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