Каждое министерство должно представить дорожную карту реализации украинской доктрины президента – Шмыгаль

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский "предложил ориентиры и элементы новой украинской доктрины".

"Это новое видение и новая философия того, как будет выглядеть наш успех, что нам нужно делать, каковы наши ценности и ориентиры", – пояснил Шмыгаль.

Премьер отметил, что соответствующие ориентиры созвучны со многими проектами, которые правительство определило приоритетными в этом году.

"Теперь каждое министерство должно представить дорожную карту изменений в соответствии с озвученными президентом элементами новой доктрины. Это должна быть комплексная, четкая и публичная стратегия. Все должно быть изложено в понятной и четкой структуре. Все эти документы должны быть доступны для публичного ознакомления, обсуждения и дискуссии", – заявил он.

Шмыгаль подчеркнул, что наработка такой дорожной карты будет личной ответственностью каждого министра.