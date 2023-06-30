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ПОЛИТИКА

Каждое министерство должно представить дорожную карту реализации украинской доктрины президента – Шмыгаль

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Шмыгаль подчеркнул, что наработка дорожных карт будет личной ответственностью каждого министра
Шмыгаль подчеркнул, что наработка дорожных карт будет личной ответственностью каждого министра
Фото: kmu.gov.ua

Каждое министерство должно представить дорожную карту изменений в соответствии с озвученными президентом элементами новой украинской доктрины. Об этом заявил 30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба Кабмина.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский "предложил ориентиры и элементы новой украинской доктрины".

"Это новое видение и новая философия того, как будет выглядеть наш успех, что нам нужно делать, каковы наши ценности и ориентиры", – пояснил Шмыгаль.

Премьер отметил, что соответствующие ориентиры созвучны со многими проектами, которые правительство определило приоритетными в этом году.

"Теперь каждое министерство должно представить дорожную карту изменений в соответствии с озвученными президентом элементами новой доктрины. Это должна быть комплексная, четкая и публичная стратегия. Все должно быть изложено в понятной и четкой структуре. Все эти документы должны быть доступны для публичного ознакомления, обсуждения и дискуссии", – заявил он.

Шмыгаль подчеркнул, что наработка такой дорожной карты будет личной ответственностью каждого министра.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

21 июня 2023 года Зеленский сообщил о подготовке доктрины "для Украины, которая победит".

Во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции 28 июня президент предложил к общенациональному обсуждению основные ориентиры будущей доктрины. Он назвал пять главных ориентиров: философия победы Украины, глобальность украинской безопасности, политика героев, политика справедливости и трансформации за 10 лет.

Как пояснил президент, такой документ нужен, чтобы "и в Украине, и во всем мире знали, какова национальная цель страны, как украинцы видят окончание войны и как собираются жить после нее".

Теги: Кабинет Министров, Владимир Зеленский, документы, доктрина, Денис Шмыгаль, Кабмин, министр
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