Шмыгаль: После войны Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе

Шмыгаль: Делаем большой упор на современные технологические решения и разработки Фото: kmu.gov.ua

"Безопасность нашей страны после войны – это не только вступление в НАТО. Это прежде всего наша армия и наш оборонно-промышленный комплекс. Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что страна переходит на новую структуру оборонной промышленности.

"Планируем общие проекты с крупнейшими мировыми оборонными компаниями. Это обязательно будет включать и локализацию в производстве техники и оружия. Делаем большой упор на современные технологические решения и разработки", – добавил премьер.

Шмыгаль отметил, что важное значение также имеет безопасность в повседневной жизни.

"Безопасность на дорогах, в школах, в публичных пространствах, безопасность в собственных домах. Здесь первоочередные задачи – разминирование и строительство укрытий", – подытожил он.