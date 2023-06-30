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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: После войны Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе

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Шмыгаль: Делаем большой упор на современные технологические решения и разработки
Шмыгаль: Делаем большой упор на современные технологические решения и разработки
Фото: kmu.gov.ua

Украина переходит на новую структуру оборонной промышленности, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он сказал 30 июня на заседании Кабмина, сообщает пресс-служба правительства.

"Безопасность нашей страны после войны – это не только вступление в НАТО. Это прежде всего наша армия и наш оборонно-промышленный комплекс. Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе",  сказал Шмыгаль.

Он отметил, что страна переходит на новую структуру оборонной промышленности.

"Планируем общие проекты с крупнейшими мировыми оборонными компаниями. Это обязательно будет включать и локализацию в производстве техники и оружия. Делаем большой упор на современные технологические решения и разработки",  добавил премьер.

Шмыгаль отметил, что важное значение также имеет безопасность в повседневной жизни.

"Безопасность на дорогах, в школах, в публичных пространствах, безопасность в собственных домах. Здесь первоочередные задачи – разминирование и строительство укрытий",  подытожил он.

Контекст:

Бывший гендиректор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявлял, что после войны "Укроборонпром" намерен вытеснить РФ и занять лидирующее положение на рынках оружия

13 июля 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №3822 о реформе "Укроборонпрома". Его рекомендовал поддержать профильный комитет Рады.

Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

1 октября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, он вступил в силу 6 октября, отметил пресс-центр "Укроборонпрома".

В марте 2023 года Кабмин Украины начал превращение госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Теги: оружие, промышленность, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин
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