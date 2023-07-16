Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более $23 млрд помощи – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что за первые шесть месяцев 2023 года в госбюджет поступили 1,302 трлн грн налогов, сборов и других платежей Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер отметил, что за первые шесть месяцев 2023 года в госбюджет поступили 1,302 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1,784 трлн грн.

"Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета", – добавил он.

По словам Шмыгаля первым приоритетом расходов остаются безопасность и оборона. Это около половины всех средств бюджета. На втором месте – социальные программы. На них за шесть месяцев выделили 231 млрд грн. Также среди основных программ расходов: медицина, образование, поддержка регионов и восстановление.

Кроме того, правительство уже выделило более 1,7 млрд грн на восстановление медучреждений в девяти областях Украины.

"Для восстановления экономики продолжаем программу безвозвратных грантов "єРобота". В рамках 10-й волны подачи заявок по программе "Собственное дело" выделено 72 млн грн для 306 бизнесов. Всего с начала 2023 года победителями программы стали уже 2800 предпринимателей, которым будут предоставлены гранты на 665 млн грн", – сообщил Шмыгаль.

Также в Украине увеличили количество бюджетных мест для медиков и социальных работников уже в этом году. В частности, будет увеличен набор на специальности реабилитация и терапия, а также психология.

Кроме того, в правительстве уже начали работу над Ukraine Facility – четырехлетней программой Европейского союза на €50 млрд, которая призвана помочь Украине с финансированием бюджета и проектов восстановления. В частности, правительство создало межведомственную рабочую группу для подготовки плана мероприятий по реализации программы реформ и изменений.

Премьер-министр отметил, что бесплатный роуминг для украинцев в ЕС был продлен еще на год. Соответствующее соглашение подписали европейские и украинские операторы.