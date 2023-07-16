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ДЕНЬГИ

Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более $23 млрд помощи – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что за первые шесть месяцев 2023 года в госбюджет поступили 1,302 трлн грн налогов, сборов и других платежей
Шмыгаль отметил, что за первые шесть месяцев 2023 года в госбюджет поступили 1,302 трлн грн налогов, сборов и других платежей
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

С начала года международные партнеры выделили Украине более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета. Об этом 16 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Премьер отметил, что за первые шесть месяцев 2023 года в госбюджет поступили 1,302 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1,784 трлн грн.

"Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета", – добавил он.

По словам Шмыгаля первым приоритетом расходов остаются безопасность и оборона. Это около половины всех средств бюджета. На втором месте – социальные программы. На них за шесть месяцев выделили 231 млрд грн. Также среди основных программ расходов: медицина, образование, поддержка регионов и восстановление.

Кроме того, правительство уже выделило более 1,7 млрд грн на восстановление медучреждений в девяти областях Украины.

"Для восстановления экономики продолжаем программу безвозвратных грантов "єРобота". В рамках 10-й волны подачи заявок по программе "Собственное дело" выделено 72 млн грн для 306 бизнесов. Всего с начала 2023 года победителями программы стали уже 2800 предпринимателей, которым будут предоставлены гранты на 665 млн грн", – сообщил Шмыгаль.

Также в Украине увеличили количество бюджетных мест для медиков и социальных работников уже в этом году. В частности, будет увеличен набор на специальности реабилитация и терапия, а также психология.

Кроме того, в правительстве уже начали работу над Ukraine Facility – четырехлетней программой Европейского союза на €50 млрд, которая призвана помочь Украине с финансированием бюджета и проектов восстановления. В частности, правительство создало межведомственную рабочую группу для подготовки плана мероприятий по реализации программы реформ и изменений.

Премьер-министр отметил, что бесплатный роуминг для украинцев в ЕС был продлен еще на год. Соответствующее соглашение подписали европейские и украинские операторы.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02Jprnbqnz1Wd2acetqk3rZjkbxwRJh8LnBz7pE7cbcavLAWH9hTkB9wNAdTxifT8Dl

Контекст:

Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2023 год 3 ноября 2022 года. Он установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).

В марте Рада увеличила расходы госбюджета на более чем 500 млрд грн. Большую часть средств планировалось направить на финансирование сферы обороны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, налоги, медицина, образование, госбюджет, экономика, бюджет, бизнес, дефицит, доходы, медики, финансы, финансирование, Денис Шмыгаль
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