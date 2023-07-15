Палата представителей США согласовала оборонный бюджет на 2024 год с $300 млн для Украины

По его данным, пять поправок, в которых представители Республиканской партии требовали сократить или прекратить помощь Украине, не набрали голосов. В частности, отклонили поправку республиканки Марджори Тейлор Грин, которая требовала убрать $300 млн, предусмотренные на эти цели. За проголосовали 89 конгрессменов, 358 – против. Предложение ее однопартийца Мэтта Гетца отменить всю помощь Киеву набрало еще меньше поддержки – 70 за и 358 против.

Другую инициативу Гетца о дополнительном специальном инспекторе помощи, оказываемой Украине, американские законодатели поддержали. У Пентагона, Агентства США по международному развитию и Госдепартамента уже есть такие представители, говорится в сообщении.

В утвержденной Палатой представителей редакции бюджета отдельные средства прописаны на исследования передового опыта Украины по лечению черепно-мозговых травм и повреждения конечностей и ампутаций, полученных в результате российской агрессии. В документе также говорится, что подразделениям минобороны США нужно изучать и перенимать опыт войны в Украине.

18 июля проект оборонного бюджета должны проголосовать в Сенате. Окончательную версию должен подписать президент США Джо Байден, отмечает "Голос Америки".