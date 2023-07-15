Палата представителей США согласовала оборонный бюджет на 2024 год с $300 млн для Украины

По его данным, пять поправок, в которых представители Республиканской партии требовали сократить или прекратить помощь Украине, не набрали голосов. В частности, отклонили поправку республиканки Марджори Тейлор Грин, которая требовала убрать $300 млн, предусмотренные на эти цели. За проголосовали 89 конгрессменов, 358 – против. Предложение ее однопартийца Мэтта Гетца отменить всю помощь Киеву набрало еще меньше поддержки – 70 за и 358 против.
Другую инициативу Гетца о дополнительном специальном инспекторе помощи, оказываемой Украине, американские законодатели поддержали. У Пентагона, Агентства США по международному развитию и Госдепартамента уже есть такие представители, говорится в сообщении.
В утвержденной Палатой представителей редакции бюджета отдельные средства прописаны на исследования передового опыта Украины по лечению черепно-мозговых травм и повреждения конечностей и ампутаций, полученных в результате российской агрессии. В документе также говорится, что подразделениям минобороны США нужно изучать и перенимать опыт войны в Украине.
18 июля проект оборонного бюджета должны проголосовать в Сенате. Окончательную версию должен подписать президент США Джо Байден, отмечает "Голос Америки".
США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая беспрецедентную военную помощь. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
В общей сложности администрация Байдена выделила более $42 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.
7 июля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. В пакет вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.