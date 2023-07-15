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Палата представителей США согласовала оборонный бюджет на 2024 год с $300 млн для Украины

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18 июля принятый верхней палатой проект оборонного бюджета должны проголосовать в Сенате
18 июля принятый верхней палатой проект оборонного бюджета должны проголосовать в Сенате
Фото: house.gov

Палата представителей Конгресса США 14 июля проголосовала за проект оборонного бюджета на 2024 год, в котором предусмотрены средства на поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Об этом сообщает "Голос Америки".

По его данным, пять поправок, в которых представители Республиканской партии требовали сократить или прекратить помощь Украине, не набрали голосов. В частности, отклонили поправку республиканки Марджори Тейлор Грин, которая требовала убрать $300 млн, предусмотренные на эти цели. За проголосовали 89 конгрессменов, 358 – против. Предложение ее однопартийца Мэтта Гетца отменить всю помощь Киеву набрало еще меньше поддержки – 70 за и 358 против.

Другую инициативу Гетца о дополнительном специальном инспекторе помощи, оказываемой Украине, американские законодатели поддержали. У Пентагона, Агентства США по международному развитию и Госдепартамента уже есть такие представители, говорится в сообщении.

В утвержденной Палатой представителей редакции бюджета отдельные средства прописаны на исследования передового опыта Украины по лечению черепно-мозговых травм и повреждения конечностей и ампутаций, полученных в результате российской агрессии. В документе также говорится, что подразделениям минобороны США нужно изучать и перенимать опыт войны в Украине.

18 июля проект оборонного бюджета должны проголосовать в Сенате. Окончательную версию должен подписать президент США Джо Байден, отмечает "Голос Америки".

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая беспрецедентную военную помощь. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В общей сложности администрация Байдена выделила более $42 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.

7 июля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. В пакет вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. 

Теги: США, Пентагон, бюджет, Конгресс США, военная помощь, оборона, Сенат США, война России против Украины, Голос Америки, Марджори Тейлор Грин
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