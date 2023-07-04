Шураев: Россия проиграет. Россия как и была в дерьме, будет в еще большем дерьме Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Каждый город в Украине станет Сталинградом для русских оккупантов. И каждый дом в этих городах и деревнях станет "домом Павлова". Так оно и случилось. Бахмут, несчастный Бахмут [Донецкой области] штурмовали восемь месяцев. Поэтому, однозначно, перемога будет за Украиной. Просто, к сожалению, у России очень много ресурсов", – сказал Шураев.

Он отметил, что у страны-агрессора слишком большая армия по сравнению с украинской.

"Конечно, по профессионализму она очень сильно уступает… что военачальников, что этого пушечного мяса, которое они кидают на штурмы бессмысленные. Они не жалеют людей, в отличие от украинских военачальников", – сказал бизнесмен.

Он считает, что война РФ против Украины будет длиться еще полгода, год. Но в любом случае она закончится победой Украины, добавил Шураев. Он отметил, что во время Второй мировой войны Советский Союз не продержался бы и не выиграл, если бы не поддержка коалиции во главе с Соединенными Штатами и Великобританией.

"Сейчас мы видим то же самое, только в роли фашистов – российские оккупанты, российская фашистская страна, а в коалиции антифашистской – Соединенные Штаты, Великобритания и все прочие. Мы знаем, что вся помощь, которую Соединенные Штаты оказали по сегодняшний день Украине, измеряется порядка 3% их оборонного бюджета. А что будет, когда эта цифра будет 10–15–20%? Я думаю, что американцы не устанут помогать. Так же, как и Великобритания", – сказал Шураев.

Он добавил, что даже нейтральные раньше страны, такие как Норвегия, Дания, "молча" подают снаряды и патроны Украине. Также вспомнил, что Швейцария принимает новые законодательные акты, чтобы на законных основаниях обойти свой нейтральный статус и помочь Украине.

"Весь мир ополчился против фашистской России. По-моему, здесь результат очевиден. Россия проиграет. Россия как и была в дерьме, будет в еще большем дерьме", – резюмировал он.

Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылых мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью

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