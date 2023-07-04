"Каждый город в Украине станет Сталинградом для русских оккупантов. И каждый дом в этих городах и деревнях станет "домом Павлова". Так оно и случилось. Бахмут, несчастный Бахмут [Донецкой области] штурмовали восемь месяцев. Поэтому, однозначно, перемога будет за Украиной. Просто, к сожалению, у России очень много ресурсов", – сказал Шураев.
Он отметил, что у страны-агрессора слишком большая армия по сравнению с украинской.
"Конечно, по профессионализму она очень сильно уступает… что военачальников, что этого пушечного мяса, которое они кидают на штурмы бессмысленные. Они не жалеют людей, в отличие от украинских военачальников", – сказал бизнесмен.
Он считает, что война РФ против Украины будет длиться еще полгода, год. Но в любом случае она закончится победой Украины, добавил Шураев. Он отметил, что во время Второй мировой войны Советский Союз не продержался бы и не выиграл, если бы не поддержка коалиции во главе с Соединенными Штатами и Великобританией.
"Сейчас мы видим то же самое, только в роли фашистов – российские оккупанты, российская фашистская страна, а в коалиции антифашистской – Соединенные Штаты, Великобритания и все прочие. Мы знаем, что вся помощь, которую Соединенные Штаты оказали по сегодняшний день Украине, измеряется порядка 3% их оборонного бюджета. А что будет, когда эта цифра будет 10–15–20%? Я думаю, что американцы не устанут помогать. Так же, как и Великобритания", – сказал Шураев.
Он добавил, что даже нейтральные раньше страны, такие как Норвегия, Дания, "молча" подают снаряды и патроны Украине. Также вспомнил, что Швейцария принимает новые законодательные акты, чтобы на законных основаниях обойти свой нейтральный статус и помочь Украине.
"Весь мир ополчился против фашистской России. По-моему, здесь результат очевиден. Россия проиграет. Россия как и была в дерьме, будет в еще большем дерьме", – резюмировал он.
Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылых мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что недоволен, когда слышит заявления о якобы "медленном" контрнаступлении Украины. По его словам, подобные упреки в адрес украинской армии его "раздражают". "Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде", – отметил Залужный.