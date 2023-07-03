Казахстанский бизнесмен Шураев: Надеюсь, товарищ Си вправит мозги своему вассалу. Потому что Россия, как мы поняли, – никакая не сверхдержава, а недоимперия, которой нет места на карте

"Конечно же, Китай имеет очень большое влияние. Но в отличие от [страны-агрессора] России, Китай всегда и везде в отношениях использовал только мягкую силу. И у нас порядка 30% всего нефтегаза принадлежит китайским государственным нефтяным корпорациям. Российская пропаганда говорит: "Вы от нас отвернетесь и попадете в лапы Китая". Я могу сказать: мы давно уже в лапах Китая. В таких мягких лапах", – сказал бизнесмен.
Он отметил, что китайским чиновникам очень легко делать дела с Казахстаном, потому что в стране "коррумпированные власти, которые думают не о народе, а о личной выгоде".
Шураев рассказал, что в северных и восточных областях страны очень большая русскоязычная диаспора, среди которых много адептов [президента страны-агрессора России Владимира] Путина.
В то же время он добавил, что Китаю не нужен нестабильный Казахстан, поэтому, по его мнению, "есть определенные договоренности".
"Я надеюсь на то, что товарищ [председатель КНР] Си [Цзиньпин] вправит мозги своему вассалу. Потому что Россия является, как мы поняли, никакой не сверхдержавой, а недоимперией, которой нет места на карте и которая слушается", – сказал он.
Китай – это супердержава, которая практически вровень встала с Соединенными Штатами, отметил Шураев.
"Я думаю, что Китаю никакая война на его границах, тем более в Казахстане, который является для него сырьевым придатком, [не нужна]. Так же, как и Дальний Восток российский. Им не нужно здесь никакой нестабильности", – считает он.
Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылых мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В июне 2021 года на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии президента РФ Владимира Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.
За последние полгода возросло количество жителей Казахстана, которые считают, что страна-агрессор РФ может вторгнуться в их страну. В возможное нападение России на Казахстан верят 15% казахстанцев. Это в два раза превышает показатели ноября 2022 года, когда такую вероятность допускали лишь 8,3%.