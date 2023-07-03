Казахстанский бизнесмен Шураев: Надеюсь, товарищ Си вправит мозги своему вассалу. Потому что Россия, как мы поняли, – никакая не сверхдержава, а недоимперия, которой нет места на карте

Шураев: Китаю никакая война на его границах, тем более в Казахстане, [не нужна] Фото: Arman Shorayev / Facebook

"Конечно же, Китай имеет очень большое влияние. Но в отличие от [страны-агрессора] России, Китай всегда и везде в отношениях использовал только мягкую силу. И у нас порядка 30% всего нефтегаза принадлежит китайским государственным нефтяным корпорациям. Российская пропаганда говорит: "Вы от нас отвернетесь и попадете в лапы Китая". Я могу сказать: мы давно уже в лапах Китая. В таких мягких лапах", – сказал бизнесмен.

Он отметил, что китайским чиновникам очень легко делать дела с Казахстаном, потому что в стране "коррумпированные власти, которые думают не о народе, а о личной выгоде".

Шураев рассказал, что в северных и восточных областях страны очень большая русскоязычная диаспора, среди которых много адептов [президента страны-агрессора России Владимира] Путина.

В то же время он добавил, что Китаю не нужен нестабильный Казахстан, поэтому, по его мнению, "есть определенные договоренности".

"Я надеюсь на то, что товарищ [председатель КНР] Си [Цзиньпин] вправит мозги своему вассалу. Потому что Россия является, как мы поняли, никакой не сверхдержавой, а недоимперией, которой нет места на карте и которая слушается", – сказал он.

Китай – это супердержава, которая практически вровень встала с Соединенными Штатами, отметил Шураев.

"Я думаю, что Китаю никакая война на его границах, тем более в Казахстане, который является для него сырьевым придатком, [не нужна]. Так же, как и Дальний Восток российский. Им не нужно здесь никакой нестабильности", – считает он.

Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылых мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью

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