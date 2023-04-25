Российский пропагандист заявил, что север Казахстана – "исторические земли" РФ

Пропагандист заявил, что русским не очень хорошо живется в Казахстане Фото: Дмитрий Стешин / "ВКонтакте"

Вместе с ведущим Иваном Панкиным он обсуждал ситуацию в Казахстане. Панкин отметил, что многие в Казахстане считают, что Россия хочет захватить его территории.

"Ситуация в Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши предки. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего?" – заявил Стешин.

Он также сказал, что русскоязычным людям в Казахстане живется "не очень хорошо", а России нужны вливания русских людей, так как она "вымирает".

Видеофрагмент эфира опубликовал в Telegram политолог Станислав Белковский.