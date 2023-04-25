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Российский пропагандист заявил, что север Казахстана – "исторические земли" РФ

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Пропагандист заявил, что русским не очень хорошо живется в Казахстане
Пропагандист заявил, что русским не очень хорошо живется в Казахстане
Фото: Дмитрий Стешин / "ВКонтакте"

Российский пропагандист Дмитрий Стешин заявил, что у России "есть право" на земли на севере Казахстана и что она их "подарила" в 1991 году. Об этом он сказал в эфире радио "Комсомольская правда" 18 апреля.

Вместе с ведущим Иваном Панкиным он обсуждал ситуацию в Казахстане. Панкин отметил, что многие в Казахстане считают, что Россия хочет захватить его территории.

"Ситуация в Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши предки. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего?" – заявил Стешин.

Он также сказал, что русскоязычным людям в Казахстане живется "не очень хорошо", а России нужны вливания русских людей, так как она "вымирает".

Видеофрагмент эфира опубликовал в Telegram политолог Станислав Белковский.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

В июне 2021 года на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии президента РФ Владимира Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Казахстан, российская пропаганда, Дмитрий Стешин, российская агрессия
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