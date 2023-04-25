Российский пропагандист заявил, что север Казахстана – "исторические земли" РФ

Вместе с ведущим Иваном Панкиным он обсуждал ситуацию в Казахстане. Панкин отметил, что многие в Казахстане считают, что Россия хочет захватить его территории.
"Ситуация в Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши предки. Почему мы их подарили в 91-м? На основании чего?" – заявил Стешин.
Он также сказал, что русскоязычным людям в Казахстане живется "не очень хорошо", а России нужны вливания русских людей, так как она "вымирает".
Видеофрагмент эфира опубликовал в Telegram политолог Станислав Белковский.
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В июне 2021 года на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии президента РФ Владимира Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.