Российский пропагандист Марков опубликовал фото якобы присяги сына Пескова. Оказалось, что это сын Порошенко

"Удаленный пост, оказывается, был неверный", – объяснил пропагандист.
В посте, который сохранил Кашин, Марков писал, что "это фото Николая Пескова, сына Дмитрия Пескова, дающего присягу".
Мол, "появились свидетели, которые служили в "Вагнере" вместе с Николаем Песковым", воевали против Украины и "сейчас это станет популярным у российской элиты".
Комментируя публикацию, Кашин отметил, что бывший президент Украины Петр Порошенко, который на фото слева, – "в ах...е".
На самом деле фото, которое изначально выставлял Марков, было не с Песковым-младшим, а с сыном Порошенко Алексеем, которому сейчас 38 лет.
"Телеграф" пишет, что фото с отцом и сыном Порошенко было сделано в 2007 году.