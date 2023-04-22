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Российский пропагандист Марков опубликовал фото якобы присяги сына Пескова. Оказалось, что это сын Порошенко

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Алексея Порошенко (на фото) пропагандист из РФ представил сыном Пескова
Алексея Порошенко (на фото) пропагандист из РФ представил сыном Пескова
Фото: wikipedia.org

22 апреля российский пропагандист Сергей Марков опубликовал в Telegram фото с указанием, что на нем якобы изображен принимающий присягу военного сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Николай. А затем удалил пост. Сохранил его блогер Олег Кашин.

"Удаленный пост, оказывается, был неверный", – объяснил пропагандист.

В посте, который сохранил Кашин, Марков писал, что "это фото Николая Пескова, сына Дмитрия Пескова, дающего присягу".

Мол, "появились свидетели, которые служили в "Вагнере" вместе с Николаем Песковым", воевали против Украины и "сейчас это станет популярным у российской элиты".

Комментируя публикацию, Кашин отметил, что бывший президент Украины Петр Порошенко, который на фото слева, – "в ах...е".

На самом деле фото, которое изначально выставлял Марков, было не с Песковым-младшим, а с сыном Порошенко Алексеем, которому сейчас 38 лет.

"Телеграф" пишет, что фото с отцом и сыном Порошенко было сделано в 2007 году.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Петр Порошенко, Сергей Марков, Олег Кашин, пропаганда, Дмитрий Песков, российская пропаганда, присяга, Алексей Порошенко
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