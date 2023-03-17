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Пропагандист Соловьев в 90-х искал киллера, чтобы убить криминального авторитета – The Insider

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Соловьев, по словам экс-ФСБшника, искал киллера для убийства криминального авторитета
Соловьев, по словам экс-ФСБшника, искал киллера для убийства криминального авторитета
Скриншот: СОЛОВЬЁВ / Telegram

Российский пропагандист Владимир Соловьев в 1990-е годы пытался заказать убийство известного российского вора в законе Отари Квантришвили. Об этом 16 марта изданию The Insider рассказал бывший сотрудник ФСБ Сергей Асташин.

Квантришвили застрелили 5 апреля 1994 года на выходе из Краснопресненских бань в Москве. Тогдашний президент России Борис Ельцин прислал родственникам убитого соболезнования, а на похоронах и панихиде присутствовали тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, президент Национального фонда спорта Шамиль Тарпищев, помощник Руцкого Андрей Сидельников, владелец НТВ Владимир Гусинский, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Богдан Титомир, а также именитые спортсмены и деятели искусства.

Убийцу удалось установить только через 12 лет. Убийство авторитета взял на себя так называемый штатный киллер Алексей Шерстобитов из Медведковской ОПГ. На его счету 12 доказанных убийств и покушений.

На допросах он сообщил, что заказ поступил от криминального авторитета Сильвестра, с которым Квантришвили не поделил Туапсинский НПЗ. На суде Шерстобитов заявил, что за убийство ему подарили трехкомнатную квартиру и "жигули" седьмой модели.

В то же время с журналистами The Insider связался бывший сотрудник ФСБ Сергей Асташин, рассказавший, что пропагандист Соловьев обращался к нему с просьбой найти за $10 тыс. киллера для убийства Квантришвили. После этого Асташин написал рапорт руководству.

По словам Асташина, рассказать об этой ситуации только сейчас его сподвиг один из эфиров самого Соловьева.

"Я бы давно забыл эту историю, но однажды в какой-то передаче увидел, как Соловьев начал говорить: "Я вот занимался бизнесом, никогда никому не платил, и если на нас наезжали, мы с ребятами брали автоматы". Меня так это взбесило: вот ты сука! Будет у меня возможность, я тебе припомню автоматы", – сказал он.

Бывший ФСБшник рассказал, что познакомился с Соловьевым в 1993 году через общего знакомого, который попросил Асташина проверить офис Соловьева на наличие жучков. Через несколько дней после этого Соловьев захотел встретиться с Асташиным и на встрече попросил найти киллера.

"Соловьев лично попросил меня найти стрелка. Он сначала не хотел называть, кого нужно было убрать. Я ему говорю: "А чего ты не хочешь обратиться к бандитам? Быстренько все сделают за деньги". Я его долго мурыжил. Короче, на него наехал Отарик Квантришвили. Соловьев пошел к своим друзьям из еврейской организации, чтобы разрулить ситуацию. Те сказали: "Решай вопрос сам – радикально, в случае чего мы тебя прикроем", – вспоминает Асташин.

После этого случая Асташин, как он сам утверждает, написал рапорт своему руководству в Академии ФСБ. По его словам, Соловьева именно после этого случая могла завербовать ФСБ.

"То, что его [Соловьева] под себя контора могла подмять, – это 100%. Тут надо быть полным идиотом, чтобы такой шанс упускать. Сам посмотри, сколько в то время было ярких звезд на телевидении. Где они сейчас? А у него все прет и прет", – рассказал Асташин.

Бывший ФСБшник добавил, что готов свои слова повторить в суде.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, убийство, ФСБ, покушение, Владимир Соловьев, киллер, криминал
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