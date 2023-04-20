Российский пропагандист, призвавший топить и сжигать украинцев, говорит, что боится ходить по Москве

Бывший журналист не раз выступал за ликвидацию Украины и ее жителей Скриншот: Антон Красовский / Telegram

В посте Красовский пожаловался, что, даже поднимаясь по лестнице домой в Москве, он высматривает "Лепестки" – противопехотные мины.



"Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь уже мирно не смотреть под ноги", – написал он.

2 апреля 2023 года в России ликвидировали российского пропагандиста Владлена Татарского, презентовав ему статуэтку на его творческом вечере в кафе. По данным российских СМИ, подобные статуэтки также стали получать военные эксперты, поддерживающие войну в Украине.

В октябре 2022 года Красовский в эфире канала Russia Today призвал топить украинских детей. После этого в RT заявили, что прекратили сотрудничать с пропагандистом. При этом Следственный комитет России не нашел в его словах состава преступления.