Российский пропагандист, призвавший топить и сжигать украинцев, говорит, что боится ходить по Москве

В посте Красовский пожаловался, что, даже поднимаясь по лестнице домой в Москве, он высматривает "Лепестки" – противопехотные мины.
"Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь уже мирно не смотреть под ноги", – написал он.
2 апреля 2023 года в России ликвидировали российского пропагандиста Владлена Татарского, презентовав ему статуэтку на его творческом вечере в кафе. По данным российских СМИ, подобные статуэтки также стали получать военные эксперты, поддерживающие войну в Украине.
В октябре 2022 года Красовский в эфире канала Russia Today призвал топить украинских детей. После этого в RT заявили, что прекратили сотрудничать с пропагандистом. При этом Следственный комитет России не нашел в его словах состава преступления.
Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.
Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью NV: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".
Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".
В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.
16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.
13 февраля 2023 года Шевченковский райсуд Киева заочно вынес ему приговор. Красовского приговорили к пяти годам тюрьмы.