ГОРДОН
 
 
МИР

Российский пропагандист, призвавший топить и сжигать украинцев, говорит, что боится ходить по Москве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бывший журналист не раз выступал за ликвидацию Украины и ее жителей
Бывший журналист не раз выступал за ликвидацию Украины и ее жителей
Скриншот: Антон Красовский / Telegram

Российский пропагандист Антон Красовский заявил, что опасается за свою жизнь. 20 апреля он написал об этом в Telegram.

В посте Красовский пожаловался, что, даже поднимаясь по лестнице домой в Москве, он высматривает "Лепестки" – противопехотные мины.

"Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь уже мирно не смотреть под ноги", – написал он. 

2 апреля 2023 года в России ликвидировали российского пропагандиста Владлена Татарского, презентовав ему статуэтку на его творческом вечере в кафе. По данным российских СМИ, подобные статуэтки также стали получать военные эксперты, поддерживающие войну в Украине.

В октябре 2022 года Красовский в эфире канала Russia Today призвал топить украинских детей. После этого в RT заявили, что прекратили сотрудничать с пропагандистом. При этом Следственный комитет России не нашел в его словах состава преступления.

Контекст:

Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.

Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью NV: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".

Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".

В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.

16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.

13 февраля 2023 года Шевченковский райсуд Киева заочно вынес ему приговор. Красовского приговорили к пяти годам тюрьмы.

Теги: Москва, пропаганда, Russia Today, война России против Украины, Антон Красовский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Галина ГРИШИНА
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Галина ГРИШИНА
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Галина ГРИШИНА
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Галина ГРИШИНА
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
Галина ГРИШИНА
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (110514)
2
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (85621)
3
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (75435)
4
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (61149)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (53013)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (50327)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (50166)
8
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (47882)
 
 
 
 